El alcalde de Castronuevo prohíbe la carpa del único bar del pueblo

El único bar que existe en el municipio de Castronuevo de los Arcos no podrá instalar este verano una carpa junto al local para ofrecer mayor comodidad a los clientes de su terraza en unos tiempos en los que resulta más seguro consumir en el exterior de los establecimientos hosteleros que en su interior. En la mayoría de municipios de Zamora los ayuntamientos dan este verano facilidades excepcionales a cafeterías, bares y restaurantes para que sus terrazas puedan ocupar más espacio del habitual y así garantizar las distancias de seguridad entre mesas sin reducir demasiado el aforo, así como para instalar elementos como vallas, mamparas o toldos. Sin embargo, en el caso de Castronuevo, el ayuntamiento que preside Fermín Largo no ha autorizado al bar Bueno la instalación de esta carpa que ya instalaron en el verano de 2018, antes del Mundial de Fútbol de Rusia.

La principal razón esgrimida por el equipo de gobierno es que no se puede autorizar el corte de una vía pública durante todo el verano -algo que sí permitieron en 2018-. Sin embargo, la familia que regenta el bar defiende que la carpa iría colocada junto a la puerta lateral del establecimiento, "en una calle en cuesta donde no hay puertas a ningún inmueble y por la que tampoco pasan coches, ya que dan con los bajos en el asfalto", afirma Carmen Bueno.

Por otro lado, esa misma calle está actualmente ocupada por las mesas, las sillas y las sombrillas de este bar, que el consistorio sí autoriza a colocar. Desde el bar Bueno aseguran que la carpa es un elemento móvil, igual que ese mobiliario, porque "entre cuatro personas la podemos desmontar en tres minutos si algún vehículo necesitara pasar por esa calle, cosa que nunca sucede".

El bar lleva desde junio solicitando la intalación de la carpa para el mes de agosto porque "alarga la vida de la terraza, sobre todo por las noches cuando a veces refresca, y la carpa protege un poco del frío", algo esencial para este establecimiento hostelero tras los meses de parón en la actividad por la pandemia del COVID-19 y el hecho de que este verano no habrá fiestas patronales, la época de mayor actividad en todo el año.

Lo cierto es que el ayuntamiento sí ha ofrecido una alternativa al bar Bueno para la instalación de la carpa en un aparcamiento que se encuentra al otro lado de la carretera qde Belver de los Montes, una solución que no satisface a la responsable del bar, no solo porque tendría que cruzar la carretera para atender cada mesa, sino principalmente porque no dispondría de electricidad en la carpa. Al tenerla junto al bar puede sacar un cable por una ventana para instalar luces en la terraza.

Apoyo del edil socialista

El único apoyo que ha encontrado el bar Bueno dentro del ayuntamiento está en el único concejal del PSOE, Iván Vega, que ya el 4 de juno solicitó a sus compañeros de Corporación que reconsideraran la propuesta del único bar de Castronuevo para instalar la carpa que ya habían autorizado en 2018.

Además, en el pleno municipal del pasado 13 de julio el edil socialista propuso la posibilidad de sacar a la opinión pública el proyecto durante dos semanas y de no recibir ninguna queja por parte de los vecinos autorizar la instalación de la carpa.

Según explica el edil Iván Vega, otro de los motivos que alegaron los concejales del PP para negar la instalación de la carpa es que en 2018 se produjo el hundimiento de una calle adyacente durante las obras municipales de calización de agua y el establecimiento se negó a retirar la carpa, impidiendo así la entrada a los clientes a un negocio que se encuentra en una calle cercana a la avería. Tanto el concejal como los hosteleros desmienten esta razón ya que tal avería se prdodujo en agosto de 2017, un año antes de que el bar Bueno adquiriera esa carpa.

"Creo que en estos tiempos, donde la despoblación está vaciando nuestros pueblos y que además nos encontramos en una situación económica difícil debido a la pandemia del COVID-19, ponerle trabas a los negocios de nuestros pueblos que intentan sobrevivir pese a la sitaución actual es una verdadera vergüenza, pero además para ello usar mentiras sin ningún tipo de fundamento es todavía peor".

Por su parte, la hostelera señala que ha colaborado con el ayuntamiento siempre que han necesitado algo del bar y que no entiende el cambio de actitud ocurrido entre el verano de 2018 y el de 2019, cuando ya impidieron la instalación de la carpa.