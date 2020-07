Manganeses de la Lampreana I Un anciano herido e inconsciente en su casa, rescatado por la Guardia Civil

Un anciano de 96 años que estaba inconsciente con una herida abierta en la cabeza, caído en el patio de su casa de Maganeses de la Lampreana, donde vive solo, fue rescatado por una patrulla del Seprona la Guardia Civil de Zamora, gracias al servicio de teleasistencia de Cruz Roja que activó antes de desplomarse. El hombre comenzó a sentirse mal hacia las 17.30 horas y activó el dispositivo, lo que permitió que los agentes del Seprona se personaran con rapidez en su domicilio, donde el hombre permanecía en el suelo del patio tras perder el conocimiento y con un herida en la cabeza. Tras dar aviso al 1 1 2, una vez estabilizado por los servicios sanitarios, fue trasladado al hospital Virgen de la Concha para una exploración más exhaustiva. Mientras llegaban los sanitarios, se le practicaron las pruebas de respiración cardio pulmonar y se le protegió del sol para evitar complicaciones por insolación debido al calor que hacia en esas horas de la tarde.

La llamada de aviso de la incidencia de Cruz Roja, fue realizada al teléfono particular de uno de los agentes, el cual es vecino del auxiliado, ya que este guardia civil había dejado su teléfono particular como referencia dellamada de auxilio en caso de que a su vecino le pasara algo y le avisaran a el directamente. El motivo por el que el agente asignó su número de teléfono al servicio de tele asistencia de Cruz Roja de su vecino, fue debido a que esta persona no tiene ningún familiar en la localidad, ofreciéndose de manera voluntaria a ser la persona de contacto en caso de urgencia.

Desde la Guardia Civil se quieren ofrecen recomendaciones que facilitan estar algo más seguros y así evitar accidentes, entre ellas utilizar la tele asistencia, ofrecida por las distintas Administraciones y asociaciones, evitar accidentes (los más comunes son las caídas y los incendios); tener un teléfono cerca del suelo (para alcanzarlo en caso de caída y no poder levantarse); entregar un juego de llaves a un familiar o vecino de confianza; cuidado con las malas combustiones pueden producir Intoxicación monóxido de carbono; comunicar a algún familiar o persona de confianza el lugar por donde se sale a pasear o donde se van a ausentar; tomar cualquier otra medida que consideren para poder ser localizados en caso que ocurra un accidente.

La Guardia Civil insta a las personas mayores a solicitar ayuda y a poner en conocimiento de esta Institución los problemas que pudieran surgir y afectar a su seguridad, tanto fuera como dentro de su domicilio, así como consultar cualquier tipo de duda para evitar sobresaltos y situaciones de riesgo para su persona o bienes. Esto se materializa, entre otras herramientas habituales de seguridad, con la puesta en marcha del Plan Mayor de Seguridad, implantado a nivel nacional por la Secretaria de Estado de Seguridad. La Comandancia de Zamora con la iniciativa denominada Operación IDOSO pretende "censar" todas aquellas personas mayores que viven aisladas y solas, para así facilitar los servicios urgentes que pudieran necesitar en cada momento.