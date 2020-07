La Guardia Civil de Zamora devuelve 8.000 euros a la víctima de una estafa

El pasado 9 de julio, la Guardia Civil de Zamora, tiene conocimiento de la posible estafa, en relación a la posible venta de maquinaria agrícola a través de la red, concretamente un intento de estafa donde estaba implicada una empresa portuguesa registrada en la localidad de Braganza.

Efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora (UOPJ), inician las investigaciones y los indicios descubiertos por los investigadores, se correspondían de una manera clara con la posible estafa en la venta de un tractor, donde los supuestos estafadores utilizaban como gancho una empresa ficticia con sede en una provincia española, mas concretamente en Sevilla, con un modus operandi típico en este tipo de situaciones, ingreso previo en varios pagos, siempre anteriores al envío y un precio muy atractivo para el producto que se ofrece.

Posteriormente, miembros de la UOPJ, se ponen en contacto con el departamento de seguridad de la entidad bancaria donde se habían realizado las trasferencias de dinero destinadas a la compra de esta maquinaria, y se comprueba que la cuenta destinataria al ingreso del dinero, estaba abierta con una identidad falsa y que los datos facilitados para su apertura no correspondían con los reflejados en la documentación aportada.

De una manera paralela y tras varios contactos con la GNR portuguesa del Comando Territorial de Braganza, se logra identificar y contactar con las personas perjudicadas, para comunicarle que estaba siendo victimas de una posible estafa, en relación a la compraventa de esos productos agrícolas.

La coordinación entre Guardia Civil, GNR, y el Departamento de Seguridad de la Entidad Bancaria, se consiguió el bloqueo de la operación y la devolución a sus legítimos propietarios de la cantidad ya abonada y destinada a la compraventa de maquinaria agrícola, la cual ascendía a 7.700 euros.

Desde estas Unidades se continúan las investigaciones para intentar localizar al autor/es de este intento de estafa.

La Guardia Civil recomienda: Tener precauciones a la hora de realizar compras por Internet, puede evitarnos disgustos y situaciones que resulten desagradables una vez realizada la supuesta compra. No facilite información no esencial para la realización de una transacción online, ni datos bancarios no esenciales para un trasferencia. Comprobar teléfonos de contacto y dominios de la página en la red, hay muchos foros que alertan de este tipo de estafas. Indagar sobre los vendedores en buscadores, foros y RRSS. Comprobar las opiniones que han emitido otros usuarios sobre los vendedores, empresa o páginas Web, puede proporcionar información relevante. Revisa la información que muestra la tienda online: dónde tienen domicilio fiscal, quiénes son l, comprobar qué datos solicitan de los usuarios y para que fin, formas de pago y política de envío y devolución de la mercancía. Ante duda o sospecha abandone la operación de compra.