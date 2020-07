La raza alistana-sanabresa baja 500 cabezas y acentúa el peligro de extinción

La Asociación de Criadores de Ganado Selecto de Raza Alistana-Sanabresa (AECAS) cuantifica en 2.662 los animales censados, en grave un descenso para esta raza autóctona. La situación creada por la pandemia del COVID-19 ha complicado la viabilidad de las explotaciones por los problemas de comercialización y el descenso de ayudas a la cría y pureza de los ejemplares. El presupuesto de ayuda de la Diputación para las ganaderías se ha reducido en 30.000 euros, unido a la "mayor dificultad para comercializar los animales por el cierre de los mercados y la hostelería. La delicada situación aún empeora más si cabe".

La asociación subraya la "preocupación" por los malos datos de los últimos meses respecto a la cabaña ganadera de esta raza autóctona. La reducción de más de 515 animales y la baja de 4 explotaciones auguran un futuro oscuro para la raza, como señala la Asociación.

La alistana-sanabresa es una de las razas autóctonas de la cabaña ganadera española en peligro de extinción. Dentro del plan de Cría en la comunidad autónoma de Castilla y León participan explotaciones de Zamora, Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, León.

El último censo hecho público el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en diciembre de 2019, cuantificó 3.177 animales. A principios de año, el censo controlado por AECAS disminuyó hasta los 2.662, tras el abandono de la asociación de varias ganaderías. El número de explotaciones era entonces de 31 y en la actualidad es de 27. En los últimos 10 años las explotaciones se han reducido un 30%. Estos datos ponen de relieve que "esta raza está en grave recesión". En 1950 el censo era de 35.000 ejemplares. La caída brusca del número de ejemplares tuvo como consecuencia la declaración de esta raza de vacuno en peligro de extinción. La provincia de Zamora es la que más explotaciones registra. Por lo general se explotan en régimen de ganadería extensiva, principalmente en las comarcas de Sanabria, Carballeda, Tábara, Tierra de Campos y Guareña. El pastoreo está fundamentalmente ligado a las zonas de monte o sierra, como las Sierras Segundera, de Porto o de la Sierra de Culebra.

En la actualidad es muy complicada la viabilidad de las explotaciones de Alistana-Sanabresa, "si no hay continuidad en las ayudas económicas por parte de las administraciones y si éstas no se equiparan con las de otras Comunidades Autónomas" como denuncia la Asociación de Criadores. Castilla y León está en inferioridad de condiciones respecto a otras comunidades, ya que en la región castellanoleonesa se admiten todas las razas autóctonas del país como subvencionables pero no hay reciprocidad con la raza Alistana-Sanabresa en las otras comunidades.

A pesar de tener el Logo del Ministerio de "Raza Autóctona 100%", la comercialización de esta raza es muy complicada. Todos los esfuerzos en la promoción han tenido escasos resultados. Las ayudas que se conceden a las explotaciones cubren una mínima parte de la diferencia entre el precio de venta de animales de estas razas y los de otras razas puras no autóctonas o conjunto mestizo, económicamente más rentables. Esa diferencia de rentabilidad entre ambos precios no se compensa en absoluto. Otro problema añadido es la confusión existente desde hace años con Ternera de Aliste. Tanto "el público en general como algunas entidades siguen pensando que la raza Alistana-Sanabresa y la marca son sinónimas". El producto comercializado en ambos casos no tiene ninguna relación ni semejanza. La primera diferencia es que AECAS solo comercializa animales de raza pura Alistana-Sanabresa procedentes de sus asociados y no el cruce industrial como ocurre con la marca, como tampoco comercializan las mismas categorías comerciales.