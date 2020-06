El PSOE afea a la Junta que mantenga la atención sanitaria por teléfono en vez de abrir los consultorios

El Partido Socialista de Zamora ha interpelado a la Junta de Castilla y León para la reapertura "inmediata" de los consultorios médicos en el medio rural, de acuerdo a lo establecido en las Cortes de Castilla y León hace apenas unas jornadas. La procuradora zamorana, Inmaculada García Rioja, ha señalado que se antoja imprescindible que estos centros vuelvan a funcionar y se les dote de personal sanitario "para la atención a los vecinos de los pueblos de la provincia de Zamora". En palabras de la parlamentaria socialista, se trata única y exclusivamente de "dar cobertura sanitaria a los pueblos y de dar cumplimiento al acuerdo parlamentario en las Cortes a iniciativa del secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca". Por esta razón, ha vuelto a solicitar al Gobierno dirigido por Alfonso Fernández Mañueco que atienda esta petición "lo antes posible".

Inmaculada García Rioja ha calificado esta medida como "prioritaria". Y lo ha hecho aludiendo a la posibilidad de un posible rebrote de COVID-19 que afecte de manera especial a los núcleos poco poblados que recibirán un mayor volumen de visitantes este verano. "Es prioritario que la Junta de Castilla y León cumpla con el mandato imperativo de las Cortes y abra los consultorios de los pueblos, cuando la previsión es que se multiplique su población durante le verano", ha señalado. En esta línea, la parlamentaria zamorana ha defendido que "la pandemia no puede servir de excusa para no reponer pueblos, para no abrir las urgencias rurales y para cerrar los consultorios". La socialista ha ido más allá, al preguntarse "por qué pueden abrir los centros comerciales, los bares y los restaurantes, pero no los consultorios locales".

Los socialistas consideran que ya se dan las condiciones para esa reapertura y afean al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco que opte por otras vías. "La atención telefónica no puede suplir la atención médica presencial", ha señalado García Rioja. "Eso, simplemente, es un complemento; pero los vecinos, los enfermos de nuestros pueblos, quieren recuperar a sus médicos", ha concluido la parlamentaria zamorana en Cortes.