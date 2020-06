Fermoselle destinará el dinero de los festejos a impulsar las atenciones sanitarias de la villa

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fermoselle, presidido por José Manuel Pilo, de la Agrupación Independiente Fermoselle Atrévete, empresarios, hostelería, Comisión de Festejos y peñas han llegado al acuedo "unánime" de suspender la programación festiva, debido a las actuales circunstancias del COVID-19, y destinar la dotación económica a la mejor asistencia sanitaria de la villa y entorno. El regidor ha mantenido el viernes y sábado reuniones con representantes de los diferentes sectores con las debidas medidas de limitación de aforo, pero con seguimiento y participación virtual.

"Nuestro objetivo va más allá, y lo reivindicaremos con más fuerza, y es contar con un Centro de Salud las 24 horas todos los días del año. Una aspiración que cuenta con implicación de la Junta de Castilla y León, que adquirió el compromiso en enero con la consejera de Sanidad, cuando se dotó a Fermoselle de asistencia de enfermería todos los fines de semana y festivos". Pilo indicó que "se remodelarán las antiguas aulas del colegio de infantil para que Fermoselle cuente con un servicio de atención primaria acorde con los tiempos y necesidades que tenemos". En la reunión, el alcalde expresó su agradecimiento "a todo el colectivo, Comisión de Fiestas y Peñas, que han demostrado el grado de implicación el año pasado, organizando unos festejos con celeridad, y también este año". Reparó, empero, en que "las circunstancias actuales son las que son, y todos hemos de ser responsables y asumir la realidad".

Resaltó Pilo Vicente que "el Ayuntamiento tiene claro que se ha de cumplir las normas de las autoridades sanitarias para velar por la salud de todos: vecinos, fermosellanos y amigos que regresan a la villa, turistas, visitantes y todos los que pisan nuestras calles".

Incidió en que "la convivencia se tiene que hacer extremando las medidas de seguridad", e hizo un llamamiento al uso de mascarillas y a mantener las distancias de seguridad". Hizo alusión a la naturaleza de los actos festivos que tienen lugar en Fermoselle, que implican concentraciones masivas de personas. Contrastada la opinión, se ha decidido no programar festejos y, por tanto, nada se cae porque nada estaba firmado ni contratado, y no programaremos actos para que no se propicien contagio de gentes. Hay que ser cautos para no tenerlos y no salir en los medios porque hemos sido irresponsables".

Subrayó el alcalde que "en un año como este tenemos pocas cosas que celebrar. Más bien al contrario. Lo único que ha traído en muchas casas es mucho dolor y, cuando se ve de cerca, uno se da cuenta de la gravedad y es lo que tenemos que evitar". Insistió en señalar que la propuesta de la Junta de Gobierno es que las partidas destinadas a festejos vayan destinadas a algo fundamental: la atención sanitaria". Señaló que "está comprobado que la atención primaria es esencial para no llegar a situaciones como las vividas. Si se atajan los problemas desde la base, en los pueblos, no será necesaria atención sanitaria en hospitales y UCIs". Aludió a las mejoras realizadas en Fermoselle para que los médicos y sanitarios puedan seguir pasando consulta y no ocurra como en el resto de los pueblos de la comunidad, donde no están abiertos porque no reúnen las condiciones".