Vídeo | La Plataforma 102 de Porto denuncia la muerte de una mujer por carencia sanitaria

La Plataforma 102 de Porto ha denunciado, una vez más, las "carencias" sanitarias, exigiendo el consultorio médico. "En Porto donde residen durante todo el año unos 80 vecinos, y con una media de edad avanzada vamos de mal en peor. A 40 kilómetros del Centro de Salud más cercano y a 70 del hospital, un médico de pueblo hace una función imprescindible".

La Plataforma revela el hecho ocurrido la semana pasada, cuando "perdimos a una vecina, que en la segunda llamada al servicio de urgencias fallece de camino al hospital habiendo llegado antes un helicóptero que no se sabe muy bien por qué no la trasladó en lugar de recorrer 28 kilómetros de curvas, o por qué no en la primera llamada, poco más de 24 horas antes, no se la llevan a ingreso directamente".

Denuncian que "esta situación se extiende a muchos pueblos de la zona" y advierten sobre la "reestructuración encubierta" que puede aplicarse con la "excusa" del Covid 19 en pueblos vulnerables.