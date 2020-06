"Si no se garantiza la seguridad, cerraríamos las playas del Lago de Sanabria"

Las cinco playas del Lago de Sanabria se preparan para recibir a miles de personas, que tendrán que cumplir restricciones de aforo y todas las precauciones para prevenir contagios por coronavirus aunque, finalmente, no necesitarán solicitar cita previa, como se sugirió en la reunión que mantuvieron el pasado miércoles en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto representantes de las administraciones.

"Desde mañana, recibimos a la gente en las playas y se encontrarán los carteles de Sanidad con el aforo, la advertencia de la distancia de seguridad y demás precauciones. Los trabajadores del Ayuntamiento vigilarán que se cumplan las normas", explicó, en declaraciones a la agencia Ical, el alcalde de Galende, José Manuel Prieto. "Para el siguiente fin de semana, espero que todo esté coordinado y estamos dispuestos a cumplir la Ley a rajatabla porque lo principal es la seguridad. Si no fuera posible garantizar la seguridad sanitaria, no tenemos inconveniente en cerrar las playas, aunque esperamos que eso no sea necesario", añadió.

José Manuel Prieto puntualizó que las playas del Lago de Sanabria "no han estado cerradas en ningún momento", aunque la gente "no se bañaba por el confinamiento, primero, y por el frío, después" y apostilló: "Hace un mes, pedí a la Junta que ayudara para ir preparando las playas para el verano y empezaron hace un par de semanas y está todo listo".

El regidor recalcó a Ical que la polémica generada en torno a la posible implantación de la cita previa "quedó en el aire, sin confirmarla, en absoluto", tras la "sugerencia expuesta por la Guardia Civil" en la reunión del pasado miércoles. "El Ayuntamiento se colapsó ayer por las llamadas de toda la gente que preguntaba cómo iba a ser al cita previa, cuando no estaba acordada. Nosotros tenemos que hacer que esto sea sanitariamente seguro, aun sin cita previa. Intentaros firmar un acuerdo para que parte de los trabajadores del aparcamiento también vigilen las playas", apuntó.

"No puede haber más gente de la que autorizada y, cuando los vigilantes vean que las playas están completas, se advertirá de que el aforo está completo, tanto en las propias playas como en la rotonda de entrada", expuso.

En este contexto, José Manuel Prieto comentó que valoró "muy positivamente" que representantes de todas las administraciones participaran en la reunión de la Casa del Parque. "No obstante, al ver que no se alcanzaba ningún acuerdo y que todo quedaba solo en nuestras manos, me sentí decepcionado y solo", reconoció.



"Improvisación"



El vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora, Jesús María Prada, consideró que esa valoración "no se corresponde con la realidad" y reprochó al alcalde de Galende que "no haya comunicado oficialmente" la decisión adoptada sobre las playas.

"El que peca de improvisación es el Ayuntamiento de Galende. Mañana se abren las playas y todavía estamos como estamos. Se abrieron muchas alternativas y se habló de poner un autobús lanzadera desde la Casa del Parque para facilitar el control del aforo y no sabemos si esa medida va a tener el visto bueno del Ayuntamiento", anotó.

"En esa reunión, dije que estamos viviendo un momento histórico y no podemos actuar en 2020 como se actuaba en 2019. Hay que actuar con una pandemia y una emergencia sanitaria. El Patronato de Turismo no puede prestar ayuda a todos los ayuntamientos que tiene playas en embalses, fluviales o las del Lago. Hago un llamamiento a la responsabilidad", indicó.

Por su parte, el PSOE de Galende responsabilizó al alcalde del municipio, de Independientes por Galende, de "todo lo que redunde en perjuicio de la zona" y le reprochó "no hacer partícipe" al Grupo Socialista en las deliberaciones y acuerdos sobre los temas que se trataron en la Comisión de Seguridad.