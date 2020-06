No habrá que pedir cita previa para ir a las playas del Lago de Sanabria

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Galende descartó ayer la implantación de la cita previa para acceder a las playas del Lago de Sanabria y se volcará en el control de aforo en el espacio de playas. El alcalde de Galende, José Manuel Prieto Ramos, señaló la unanimidad de los concejales del grupo Independientes por Galende y del Partido Popular, que prolongaron el debate casi dos horas. La decisión quedó bastante perfilada tras el colapso telefónico de las dependencias municipales en la mañana de ayer por innumerables llamadas de personas interesadas en el procedimiento de cita previa.

La alcaldía solicitará, previsiblemente hoy, apoyo de la Junta para que concrete los posibles aforos de las playas reconocidas como zonas de baño. Prieto reiteró la provisionalidad de cualquier medida ante la evolución de acontecimientos por la evolución de la pandemia, aunque sí trasladó la decisión de dar la seguridad a los usuarios de estar en una zona sanitaria controlada y con garantías.

El Ayuntamiento se encuentra en estos momentos con un grave problema en la tramitación administrativa de cualquier expediente al no contar con secretario municipal. El alcalde no ocultó su preocupación "porque se nos puede ir de las manos y tener un rebrote" y confió en la colaboración de los usuarios y que en se cumplan las indicaciones del personal de vigilancia. De no cumplirse se hará uso de la capacidad sancionadora con la presencia de la Guardia Civil.

La labor municipal se concentrará en un control estricto de aforo, de acuerdo a la capacidad que determine la propia Junta. Este control se llevará a cabo con la contratación de una empresa de seguridad y que cerrará el acceso a medida que las playas alcancen su máxima capacidad.