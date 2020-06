Limitación de aforo y cita previa regularán el uso de la playas del Lago este verano

La Corporación municipal de Galende se reúne hoy para decidir si acepta las propuestas de limitación de aforo y cita previa con carácter general para acceder este verano a las playas del Lago de Sanabria, en el parque Natural. Estas propuestas se plantearon ayer en la reunión de la Comisión local de Seguridad y en la reunión posterior de coordinación en la que participaron los responsables de la Subdelegación de Gobierno, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial, y Ayuntamiento de Galende. La apertura de las playas, en última instancia es competencia municipal, que como apuntó el alcalde, José Manuel Prieto Ramos, primará la seguridad sanitaria. Prieto agradeció la colaboración de todas las administraciones.

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, presidió ayer la primera comisión local de Seguridad que se celebra en la provincia, en la Casa del Parque Monte Gándara de Rabanillo, para una primera toma de contacto para determinar el operativo de seguridad y turismo en las playas del Lago de Sanabria de cara a un verano "especial, afectado por el COVID-19" donde hay impuestas medidas específica sanitarias. Blanco señaló que la mejor forma de gestionar en esta situación "es instalar cita previa para tener los menos problemas posibles y canalizar mejor las demandas". Apuntó la colaboración de todas las administraciones que "estamos trabajando por los mismos objetivos".

El aforo de las playas del Lago se reducirá considerablemente este verano, de las 10.000 personas de media diaria a 2.000, como anunció ayer la delegada de la Junta, Clara San Damián, aunque matizó que puede haber una rotación en la ocupación y que la limitación de aforo es solo en las playas. Se mantendrá también un espacio de 4 metros por persona. A la espera de concretar más las propuestas, la cita previa será obligatoria para todos, visitantes y residentes, e incluso el turismo extranjero.

Reconoció el interés de las administraciones de no dejar "solo a este Ayuntamiento" ante "una situación extraordinaria" y que afecta a uno de los principales recursos turísticos de la provincia. La Junta pondrá a disposición del Ayuntamiento de Galende cinco operarios para atender las playas. Los recursos de la Junta se destinarán prioritariamente a la "protección medioambiental" además de, este año, maximizar esos recursos "en ayudar a que las playas estén en las mejores condiciones para los bañistas, dentro de los aforos que recomienda el Ministerio y la Consejería". Clara San Damián efectuaba un llamamiento al "sentido común" y a la "responsabilidad" y "a todos los zamoranos y las personas interesadas en visitar las playas" ante la drástica reducción de afluencia. "Este año no podemos venir al Lago de forma masiva, no se pueden colapsar las playas porque no tenemos recursos humanos para controlar esas masificaciones".

La reunión posterior los representantes de las diferentes administraciones profundizaron en las medidas para cumplir el control de los aforos, que además de la cita previa, contempla el control de acceso en vehículos y el de estacionamientos para garantizar que se cumplen las limitaciones en las zonas de baño.

Dentro del funcionamiento diario se implementará la desinfección de baños, la preparación de las playas y la desinfección del mobiliario urbano y la colaboración en la recogida de basuras en las playas. Otra de las recomendaciones, además de la clausura de los merenderos, será el cierre de los parques infantiles ante "la imposibilidad de desinfección permanente" de ese mobiliario.