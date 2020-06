El Arciprestazgo de Aliste suspende el campamento de verano

El Arciprestazgo de Aliste y Alba ha decidido por primera vez en sus 34 exitosos años de vida, suspender el campamento "Como Enanos Verano 2020" que cada época estival acoge en los últimos años a niños y adolescentes de toda la Diócesis de Zamora.

Así lo comunicaba ayer el arcipreste y jefe de campamento, Fernando Lorenzo Martín, "con mucha pena, pero sobre todo con mucha responsabilidad y queriendo lo mejor para todos los que formamos el equipo de monitores, ayudantes y personal de cocina, así como para la población. No ha sido una decisión fácil pero a nuestro juicio acertada, lo primeros es lo primero. Si seguimos las pautas indicadas por las autoridades sanitarias para este tipo de actividad con motivo del Covid-19 no es fácil garantizarla en el ambiente de nuestro campamento y nuestros niños no disfrutarían lo mismo, todo sería distinto".

El campamento "Aliste" fue puesto en marcha en 1986 por los sacerdotes de la zona, algunos ya fallecidos como Fernando Felipe Rosón Jimenez y otros en activo como José de la Prieta Prieto.

Fue entonces una iniciativa fructífera para que los niños y niñas alistanas pudieran participar en campamentos como lo hacían los de las ciudades en San Pedro de las Herrerías. En el año 2009 pasó a ser Campamento Interparroquial acogiendo a niños de toda la Diócesis de Zamora y desde 2010 se llama "Como Enanos".