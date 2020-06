Dos osos causan daños en colmenares de Hedroso y Porto

Al menos dos ejemplares de oso han provocado daños en dos colmenares en la Alta Sanabria, en esta última semana. El primero de los ataques se produjo el pasado domingo en el término local de Hedroso en el colmenar de un apicultor del vecino pueblo de Aciberos. En este ataque se dañaron 5 colmenas.

Un segundo oso atacó en dos ocasiones, el martes y el miércoles, otro colmenar propiedad de José Bruña Pérez, provocando daños en 4 colmenas, tres en la primera incursión y una en la segunda. José Bruña grababa los daños en su colmenar con claras evidencias por las huellas del oso plasmadas en uno de los cuadros que pisó. Bruña reconoció que "no me lo creía" pero las evidencias constatadas por la Guardería Medioambiental no dejan dudas.

Las declaraciones del apicultor portexo no dejan dudas de su opinión "si nos dan medios, hay sitio para todos. Ahora estamos un poco perdidos y nos tienen que enseñar, asesorar y ayudar para convivir con tranquilidad". Señalar que el colmenar afectado estaba "blindado" con un metro de pared de piedra y otro metro de alambrada para evitar daños del ganado o de la fauna salvaje. Aunque lo menos esperado fue la facilidad con la que entró el oso.

La asociación profesional de apicultores Apis Durii tras informar de los daños, pedía la colaboración de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para agilizar las ayudas a los apicultores afectados. Desde la asociación reconocen que "la presencia del oso es un importante".