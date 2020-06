Gallegos del Río castiga el abandono de solares con multas de hasta 3.000 euros

Todos los vecinos del municipio de Gallegos del Río (Valer de Aliste, Domez de Alba, Tolilla, Lober, Flores y Puercas) cuyas propiedades situadas dentro de los cascos urbanos de los siete pueblos no mantengan unas condiciones de mantenimiento adecuado para garantizar la sanidad pública y la prevención de enfermedades plagas e incendios se enfrentarán a multas de hasta 3.000 euros. Cualquier persona física o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier contravención de lo previsto en las nuevas normas a cumplir por todos.

Así lo establece la nueva ordenanza municipal reguladora de la limpieza y desbroce de fincas, terrenos y solares tanto de carácter publico como privado, puesta en vigor por el Ayuntamiento de Gallegos del Río. El objetivo será regular el cuidado medioambiental y sanitario al objeto de conseguir un adecuado estado de limpieza y conservación para evitar riesgos que pongan en peligro tanto las vidas como las propiedades.

Los pueblos se han convertido en auténticas selvas donde la abundancia de edificios, casas y corrales en ruina y muchos de ellos caídos, cortinas, prados y huertas abandonadas a su suerte, han convertido a los cascos urbanos en un peligro y foco tanto a nivel de fuegos, como de plagas y de sanidad pública. Llegando la primavera y el verano la situación se hace insostenible: "Es el pan nuestro de cada día salir a la calle o a la plaza y cruzarte con culebras que como las ratas han hecho de los núcleos urbanos su morada y hábitat habitual".

Las sanciones van desde los 1.501 a los 3.000 euros. Como infracciones graves se tipifican las de no proceder al desbroce y limpieza de los terrenos y solares cuando se aprecien indicios razonables urgentes de riesgo de incendio o no permitir el acceso a personal autorizado por el Ayuntamiento tanto para la comprobación del estado de la finca en cuestión como para los supuestos de ejecución subsidiaria por el mismo de las acciones de limpieza que haya de realizarse. En estos casos la multa ira desde los 301 a los 1.500 euros. Entre las infracciones leves están las de no proceder a la desinfección y limpieza de las fincas y solares o hacerlo de manera incorrecta o defectuosa, lo cual acarreará multas de 10 a 300 euros.

El Ayuntamiento de Gallegos del Río establece la ejecución subsidiaria para propietarios de fincas y solares cuya desobediencia a las nuevas normas pongan en peligro tanto la integridad de los pueblos como la sanidad pública y la vida de las personas. Se contempla la subrogación en el cumplimiento por parte de los propietarios de sus obligaciones, pudiéndose efectuar los trabajos y limpiezas necesarios mediante su ejecución subsidiaria y pasándole las costas de los trabajos a sus obligados con un coste máximo de hasta dos euros por metro cuadrado de superficie limpia más los gastos de reciclaje.

Una de las cosas que más preocupa a los vecinos de Valer de Aliste Gallegos del Río, Puercas, Domez de Alba, Tolilla, Puercas, Flores y Lober es el derrumbe de casas ya hay muchas en el suelo, y otras apunto de caerse que pueden causar alguna desgracia cuando menos se espere. Los vecinos exigen al Ayuntamiento que obligue a la limpieza de los solares con casas y portales caídos y al derribo de las que amenazan ruina para evitar desgracias e incluso se va vas lejos: "Si los propietarios no se hacen responsables de sus solares que el Ayuntamiento se haga cargo de ello y luego le pase los costes a los dueños".