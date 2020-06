Arranca la campaña del cangrejo con buenos ejemplares, pero pocos pescadores

La campaña de pesca de los cangrejos alóctonos "señal" (Pacisfastacus liniusculus) y "americano" (Procambarus clarkii) ha echado a andar en la provincia con unas jornadas marcadas por la abundancia de agua, unas buenas capturas con magníficos ejemplares, y una muy escasa presencia de pescadores en uno de los grandes paraísos para los crustáceos: los ríos de la comarca de Aliste.

Acostumbrados a que las temporadas de pesca se hayan iniciado los últimos años coincidiendo con los primeros días del mes de junio ello ha llevado a pensar a muchos pescadores que en este 2020 daría comienzo el próximo día 7 cuando en realidad no es así pues daba comienzo el ya pasado domingo 31 de mayo con lo cual la pesca estará abierta durante seis meses completos: hasta el día 31 de diciembre.

Agentes de la Guardia Civil y Medio Ambiente se encontraron las riberas prácticamente desiertas y sin presencia humana. A ello ha contribuido directa o indirectamente el Estado de Alarma, el confinamiento y la crisis sanitaria global del coronavirus: No ha funcionado el boca a boca y el aislamiento ha llevado a que muchos no hayan podido ni sacar la licencia de pesca.

Ambas especies están consideradas oficialmente como exóticas invasoras y por tanto no se podrán devolver a las aguas de los ríos, arroyos o charcas una vez sean capturadas independientemente de cual sea su tamaño o longitud. Además no existe limitación en cuanto a la talla, ni tampoco cupo, cada pescador puede pescar los que quiera y pueda.

Mientras en otros años a estas alturas el caudal de los arroyos y ríos alistanos ya se situaba bajo mínimos camino del verano, en esta ocasión la novedad está en la abundancia de caudal lo cual trae consigo que sus aguas se mantengan más frías lo cual dificulta la pesca en ríos como el Aliste, Mena, Manzanas y Cebal: "Mi lugar preferido ha sido siempre el río Aliste entre Domez de Alba y gallegos del Río y hasta aquí he venido, el día está magnífico sol y calor, no he visto ni un sólo cangrejo, hay mucha agua y está muy fría. Así no salen".

Por este motivo los pescadores han optado irse a la ribera de Brandilanes y allí es donde se han realizado las mayores y mejores capturas: "Dada la situación de esta primavera con mucha agua y fría no veníamos con muchas esperanzas, pero se ha dado bien la mañana, no nos podemos quejar pues con diez reteles he capturado cinco docenas en apenas tres horas, hay bastantes y son grandes. La primera echada saqué 19 cangrejos. La ribera esta preciosa. Este año seguro que va a correr a lo largo de todo el mes de junio y eso va a tarea a muchos pescadores" aunque asevera "No obstante cada año se nota que hay menos cangrejos nos se cual será el motivo".

Dicho cauce alistano, próximo a Portugal, que discurre por los términos de Moveros, Brandilanes y Castro de Alcañices, dentro del término municipal de Fonfría de Aliste, hasta desembocar en el río Duero, es uno de los preferidos por los pescadores.

En la pesca del cangrejo Señal y Americano solamente está autorizado oficialmente el uso de cebos muertos y entre ellos están los trozos de pescado. Esta "prohibida la utilización de los cebos vivos o muertos de cualquier ejemplar de especies exóticas invasoras o de su partes y derivados": la carpa la tener la clasificación de especie exótica invasora estará sometida a las mismas limitaciones y no podrá utilizarse en ningún caso como cebo".

En el caso de los pescadores alistanos ayer los cebos utilizados fueron de manera generalizada los boces: "son las vísceras del cerdo hígados y pulmones que se pueden conseguir en las carnicerías".

Las normas se mantienen como en años pasados y cada pescador puede ocupar una longitud máxima de 100 metros de una misma orilla del río, - tramo donde es obligatorio que esté presente cuidando de los mismos-, pidiendo utilizar hasta un máximo de 20 reteles por persona, de hasta 50 centímetros de diámetro, y respetando una distancia mínima de 10 metros con el retel del pescador inmediato. Cada retel ha de estar identificado con una tarjeta personal en la que conste el nombre, apellidos y DNI o pasaporte de su propietario.

Uno de los problemas que se están encontrando los pescadores es la abundancia de vegetación: "Este año ha crecido tanto la hierba que además de estar muy junta, hay sitios que tiene un metro de altura y casi no se puede ni caminar hasta que has pasado varias veces y se hace algo de carril al pisarla".

La pesca está permitida todos los días de la semana, desde una hora antes de salir el sol hasta una hora después de su puesta. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León autoriza la posesión y transporte de los ejemplares vivos de los cangrejos Señal y Americano pero, obviamente solo los pescados en las masas de agua autorizada s para ello.

Aunque la pesca de los cangrejos se extiende a la práctica totalidad de la provincia de Zamora hay varias excepciones donde no se podrán practicar su pesca: Todas las lagunas y cursos de agua existentes en los términos municipales de Villafáfila, Revellinos de Campos y Villarín de Campos dentro de la Reserva Natural de las "Lagunas de Villafáfila". En la "Cuenca del Duero" en el arroyo "El Casal" de Tábara, desde su nacimiento hasta el cruce con la carretera a Escober y todas las aguas que afluyen en dicho tramo En la "Cuenca" del Duero en "Todos los cursos y masas pertenecientes a esta cuenca, incluyéndose todos aquellos afluentes que desembocan en el río Manzanas en la provincia de Zamora como aquellos afluentes que desembocan en el Maças en Portugal (Tras Os Montes)".

No se incluye dentro de esta excepción el tramo del Manzanas existente, aguas internacionales, entre la desembocadura del arroyo "Cabrón" en los términos de Villarino Manzanas y Petisqueira (en las cercanías de la ermita de Nuestra Señora la Virgen de Fátima) hasta su entrada en Portugal (término municipal de Trabazos ): se adentra en tierras portuguesas pasando desde Latedo a Quinta de Vale de Pena.

El cangrejo Señal, especie exótica invasora, es originario de la "Costa Oeste" de Norteamérica y llegó a Europa en 1960 para reemplazar las poblaciones de cangrejos autóctonos en Suecia afectados por la afamicosis. Suelen alcanzar su madurez sexual antes de su primer año de vida y los ejemplares adultos alcanzar los 15 centímetros de longitud.

Por su parte el cangrejo Americano, originario del sureste de Estados Unidos (costa del Golfo de México así como en el interior en el sur de Illinois y Ohio), es también especie invasora exótica. En España fue el primero en desplazar al cangrejo autóctono hasta hacerlo desaparecer de alguno de sus paraísos como era el caso de Aliste. Aunque a nivel gastronómico el Señal llegaba como una alternativa al cangrejo autóctono los propios pescadores reconocen que "preferimos al Americano, es mejor, quizás porque lleva ya mas tiempo y se ha amoldados a nuestros ríos y sus aguas".