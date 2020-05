El PSOE de Mahíde denuncia la actitud "hostil" del Gobierno del PP

Tras la celebración del Pleno del Ayuntamiento de Mahíde celebrado ayer viernes 29 de mayo los cConcejales del Grupo Municipal Socialista han denunciado la "actitud hostil y crispación vecinal" que fomenta el equipo de Gobierno del Partido Popular en el municipio.

El PSOE de Mahíde ha salido al paso, en una nota de prensa, de "las falsedades y bulos" difundidos desde el equipo de Gobierno del PP sobre la asistencia al pleno del concejal socialista Julio Mata quien ha guardado el confinamiento en un municipio de Palencia, al haberle coincidido la convocatoria del Estado de Alarma en la localidad palentina, al igual que lo habrán guardado los vecinos de Pobladura de Aliste.

El concejal del PSOE Julio Mata acudió al Pleno de Mahíde celebrado ayer viernes al haber sido convocado por el Alcalde, entre otras razones, porque en el punto 2 de su convocatoria a pleno le dice: "€ se deberá comunicar la no asistencia y justificar la imposibilidad de no poder asistir".

El PSOE señala que "este concejal, basado en la reglamentación, tomó la decisión de viajar para asistir al pleno, tras haber consultado a las autoridades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que en ningún momento le negaron el derecho para poder desplazarse y asistir al pleno, justificando el traslado con el documento de la convocatoria al pleno; de la misma manera que han hecho otros representantes institucionales que han acudido a los Plenos, y a otras convocatorias de comisiones y ruedas de prensa, del Congreso, del Senado, de las Cortes de Castilla y León y de la Diputación Provincial de Zamora.

"De hecho –subrayan los Concejales del PSOE en Mahíde- nuestra intención hubiera sido participar en el Pleno por medios telemáticos como también se hace en otras instituciones. Lamentablemente el equipo de Gobierno del PP en Mahíde no es capaz de utilizar los recursos del programa Gestiona ni para este fin ni para ningún otro, lo que evidencia su incompetencia para la gestión de los recursos telemáticos e informáticos de la Administración Pública", algo que obligatorio por ley.

Argumentan que como el PP tiene cuatro concejales no hace falta que Julio Mata esté presente. Al comienzo del Pleno el Alcalde Presidente del PP (Roberto Cisneros) se dirige a este concejal, presunto portador del virus y le pregunta: ¿te has hecho la prueba? Y fue invitado a que abandonara el Pleno. Esta actitud es impropia de un dirigente político, y como responsable del acto a celebrar, si creía que había riesgo de contagio, debería haberlo anulado. Lo lógico hubiera sido que no lo hubiera convocado tan pronto.

El Partido Popular ha intentado evitar la presencia del concejal socialista Julio Mata como denunciante de numerosas ilegalidades del equipo de Gobierno. Y en ese sentido ha intentado evitar el debate sobre asuntos relevantes incluidas en el orden del día del Pleno de ayer Viernes como: "resolución de Alegaciones al Presupuesto General 2020, Resolución alegaciones a la Cuenta General de 2018, Nombramiento de Juez de Paz Titular, Propuesta de adjudicación de obra Edificio para local social en Pobladura de Aliste, Propuesta de adjudicación de obra Edificio para local social en La Torre de Aliste, Aprobación modificación Ordenanza de setas, Aprobación ordenanza sobre gestión de residuos de construcción, Resolución alegación ordenanza de Agua, Informe de Alcaldía y Ruegos y Preguntas".

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, quiso manifestar al comenzar el pleno (y que se dejara constancia en acta), de la presunta ilegalidad del pleno, pues el Secretario interviniente en el Pleno está en una presunta situación irregular desde el 17 de junio de 2019, conocida por el alcalde del Ayuntamiento de Mahíde, pero el alcalde no se lo permitió, por ello los concejales socialistas a través de su portavoz, manifestó: "no participamos en las votaciones del pleno" por considerar que el pleno era nulo dada la situación administrativa del Secretario, según informe de la Junta de Castilla y León.

La situación del Ayuntamiento de Mahíde, a juicio de los Concejales del PSOE, requiere la intervención de las Administraciones Públicas "más aún cuando en el ejercicio del poder se intenta evitar, recurriendo a métodos fraudulentos, la participación de los miembros de la oposición para fiscalizar los actos del Partido Popular al margen de la legalidad".

El secretario General del PSOE y diputado Nacional, Antidio Fagúndez, la vicesecretaria General y Procuradora en las Cortes, Inmaculada García Rioja, el secretario de Organización y Portavoz Socialista en la Diputación, Eduardo Folgado, y el diputado Provincial por la comarca y acalde de Tábara, Antonio Juárez, han trasladado a los Concejales del PSOE en Mahíde todo su apoyo político, institucional y personal en el ejercicio de sus funciones y anuncian el amparo de las acciones legales necesarias para proteger el ejercicio de derechos a los ediles socialistas y el restablecimiento del honor en las falsedades y bulos lanzados por los miembros del equipo de Gobierno del PP.

En el mismo sentido pedirán a la Subdelegación del Gobierno de Zamora, a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial el amparo a los Concejales del PSOE de Mahíde, para que, en el ámbito de la legalidad, intervengan en las actuaciones arbitrarias del Alcaldes y los Concejales del equipo de Gobierno del Ayuntamiento.