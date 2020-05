Peleas de Arriba no olvida honrar a su patrón San Fernando

Ni fiestas, ni procesión, ni romería, ni verbena. Peleas de Arriba ha vivido hoy un 30 de mayo atípico con los vecinos confinados en sus casas como consecuencia de la crisis del coronavirus. Sin embargo, los habitantes del pueblo no se han olvidado de honrar a su patrón San Fernando III el Santo, hijo de Alfonso IX de León y Berenguela I de Castilla, a través de un vídeo con imágenes de las fiestas de otros años.

Como reza la voz en off del vídeo, este año los vecinos no han acudido a ver a la imagen por culpa de la pandemia, no ha habido procesión, ni romería, ni meriendas en la pradera. Tampoco las peñas han vestido de color las calles ni la plaza se ha llenado de gente para disfrutar del baile en la verbena. Todas las actividades han sido suspendidas por salud.

De ahí que este año el deseo de que pronto se acabe esta crisis sanitaria haya eclipsado las peticiones a San Fernando: "Solo te pido una cosa a ti como patrón: que veles por nosotros, por los que siguen luchando y por los que han perecido. Da fuerzas a las familias, ayúdalas a seguir. Seguimos confiando en ti".