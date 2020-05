Las áreas naturales de Zamora, un buen destino para disfrutar de espacios abiertos

Las áreas naturales se convierten, tras meses de confinamiento, en un destino preferente para satisfacer las necesidades de ocio saludable y disfrute en entornos abiertos, en contacto con la riqueza natural de Castilla y León y la amplia oferta patrimonial, turística y gastronómica de sus territorios, alejados de masificaciones y ambientes bulliciosos, segçún propone la Junta de Castilla y León.

Espacios como Sanabria, Arribes y Villafáfila, con Casas del Parque o Centro Temáticos se presentan como unos destinos interesantes para disfrutar de la naturaleza.

Un reencuentro con la naturaleza como terapia y como destino turístico familiar y de amigos, donde poner en valor aquello de lo que ahora más que nunca dependemos: el medio ambiente. Una oportunidad también de revitalizar un sector turístico duramente castigado. Precisamente es en los espacios naturales donde el sector ofrece una gran experiencia en la acogida y prestación de servicios de alta calidad a grupos reducidos, una condición, esta última, que a partir de ahora va a marcar inevitablemente el nuevo modelo vacacional y que va a pasar a ser una fortaleza frente a otros destinos.

Por ello, y atendiendo al desarrollo normativo derivado de la declaración del estado de alarma, en particular, la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León se pone a disposición de toda la sociedad la Red de Áreas Naturales Protegidas de Castilla y León, con su extensa red de espacios naturales protegidos y su amplia red de senderos y equipamientos de uso público, para un disfrute ordenado y respetuoso del medio natural, apelando a la responsabilidad de los ciudadanos para cumplir las medidas que establezca el Gobierno, en particular garantizando la distancia de seguridad interpersonal de dos metros.

Una infraestructura básica relacionada con estas áreas privilegiadas de Castilla y León son las conocidas casas del parque y centros temáticos. Con motivo de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el pasado 12 de marzo cerraron al público los 36 centros, casas del parque y centros temáticos dependientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que prestan servicios de información al visitante y desarrollan numerosos programas de educación ambiental relativos a la Red de Áreas Naturales Protegidas de Castilla y León. En concreto, 26 casas del parque, 6 centros temáticos y 4 aulas del río cerraron sus puertas y suspendieron todas sus actividades programadas, si bien, en ellos se siguieron y siguen desarrollando labores de atención al público online, mantenimiento de los centros, reprogramación de actividades y diseño de nuevos proyectos. Todo ello con el fin de afrontar el nuevo escenario sin merma de calidad en su oferta de actividades, impulsar las visitas a los espacios naturales de una forma respetuosa y sostenible y seguir cumpliendo con sus objetivos de información, sensibilización y dinamismo local.



Desescalada y previsión de reapertura de casas del parque y centros de visitantes

En la actualidad, se está trabajando tanto en la elaboración de un plan de contingencia marco para toda la red de centros que ofrezca las máximas garantías de higiene y prevención, como en los protocolos de actuación para todas las tipologías de actividades a promover desde ellos: visitas guiadas de los centros, paseos interpretados en el exterior, talleres ambientales, observación y avistamientos en el medio, etc.

El objetivo es poder abrir estas instalaciones aplicando todas las recomendaciones de seguridad y protección que han indicado las autoridades sanitarias frente al COVID-19, tanto para los visitantes como para los propios trabajadores, llevando a cabo estrictos protocolos de limpieza y desinfección, que permitan un acceso y disfrute seguro de las instalaciones y los servicios prestados. Se está trabajando para su apertura al público de forma simultánea cuando se permita una movilidad interprovincial.

Medidas para la reducción del contagio por el COVID-19

A las medidas preventivas establecidas para toda la población y centros de recepción de visitantes en general (información visual de las medidas adoptadas, limitación de aforos, uso de mascarillas, distanciamiento mínimo social, lavado frecuente de manos, evitar saludos con contacto físicos, etc. ), está previsto también el reajuste de aforos, no solo para el conjunto de los edificios, sino también en cada sala expositiva, contemplando la posibilidad de clausurar aquellas que por su dimensionamiento y diseño arquitectónico no permitan una correcta ventilación.

Igualmente, se establecerán las señalizaciones y balizamiento pertinentes para garantizar las distancias mínimas en puestos de espera y favorecer la circulación unidireccional en las salas expositivas, evitando o minimizando que haya encuentros de personas en sentidos contrarios, si bien inicialmente está previsto realizar visitas a las exposiciones solo de forma guiada, en grupos reducidos y previa reserva.

Según el nivel de afluencia de visitantes, se podrá establecer un tiempo máximo de estancia en el centro para permitir una correcta rotación de personas.

Se prescindirá de todo tipo de autoservicio de material informativo, siendo expedido solo por parte de los educadores de los centros en los casos necesarios y con uso personal e intransferible.

Con el fin de evitar cualquier tipo de contacto físico compartido con elementos expositivos, se anularán y precintarán aquellos paneles y recursos interactivos que requieran manipulación por parte de los visitantes, quedando solo a disposición de los responsables de los centros para hacer uso de ellos si lo consideran oportuno en las visitas guiadas.

Se recomendará el pago con tarjeta en aquellos centros que dispongan de datafono, o el abono de importes exactos.

Todos los centros contarán con los materiales higiénico-sanitarios a disposición tanto del público como de los trabajadores, y se reforzará la limpieza y desinfección de los edificios, y con mayor frecuencia de los elementos más sensibles (picaportes, puertas, baños, etc.) acorde a la intensidad de visitas y uso.