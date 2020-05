Polémica en Roales del Pan por inversiones en dependencias municipales

La Corporación Municipal de Roales del Pan ha aprobado en el último pleno municipal los proyectos de dos obras cuya ejecución ya había comenzado, según denuncia el grupo de la oposición, "Por Roales, Por Zamora". Se trata de una reforma del salón municipal y de la ampliación de la cubierta de la terraza del bar de la piscina municipal.

Ambos trabajos, según informan desde la oposición, están siendo ejecutados por la misma empresa, un constructor de Valcabado que "es o era hasta hace poco el socio del Concejal de Obras" del Gobierno Municipal tripartito, concretamente el edil expulsado del PSOE por entregar la Alcaldía a Vox.

Los dos contratos, por separado, no superan la cuantía que obligaría a licitarlos en un concurso público, por lo que el ayuntamiento puede contratarlos de forma directa. Sin embargo, desde "Por Roales, Por Zamora" apuntan que "aun así convendría que el ayuntamiento pidiera presupuestos a dos o tres empresas diferentes para elegir la que sea más beneficiosa para el municipio, y no dárselas a dedo siempre al mismo".

Estos proyectos fueron aprobados por los cuatro concejales del tripartito en un pleno que no se pudo celebrar hasta el tercer intento, y sin la participación de los tres ediles de la oposición. El alcalde, David García, primero convocó un pleno presencial para el 14 de mayo -aún en la fase 0 del plan de desescalada- e incluso animó desde el Facebook municipal a los vecinos a acudir a esta sesión con guantes y mascarilla. Tras la advertencia de la oposición de que en un salón de 17 metros cuadrados no se podía garantizar la distancia de seguridad entre los siete miembros de la Corporación y la secretaria, se convocó el pleno de forma telemática para la semana siguiente. La oposición también solicitó la cancelación de esa convocatoria porque no se les había proporcionado acceso a los expedientes. Finalmente, el alcalde volvió a convocar una sesión presencial a la que la oposición se negó a acudir porque hay varios concejales con problemas de salud que son grupo de riesgo en caso de contraer el COVID-19.

En este pleno también se aprovó un proyecto para la renovación de la Plaza Mayor, con cargo a los planes provinciales de la Diputación de Zamora, y las bases para una ayuda municipal a los estudiantes de Educación Infantil y Primaria.

En cuanto a las dos obras que se financiarán con fondos propios, la oposición reconoce la necesidad de mejorar un salón municipal que estaba muy deteriorado, pero critica que las puertas que ya se han instalado "se abren hacia adentro y con manilla, justo al contrario de lo que dita la normativa antiincendios, a pesar de que según la memoria que han aprobado el salón contaría con puertas antiincednios".

Por otra parte, aplauden que se pretenda mejorar la terraza de la piscina municipal, dada la difícil situación que atraviesa el sector hostelero por el COVID-19, pero critican que no se apoye también a otros bares que están asfaltando las plazas públicas donde ubican sus terrazas, por "dejadez" del ayuntamiento".