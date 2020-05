PP y PSOE de Muelas del Pan aprueban pedir al Obispado la donación de la ermita

La ermita del Cristo de San Esteban de Muelas del Pan "presenta claros síntomas de adolecer de los estandartes mínimos exigibles de seguridad, solidaridad, ornato público y habitabilidad según su destino". Así lo refleja la propuesta del alcalde de Muelas del Pan, Ricobayo de Alba, Cerezal de Aliste y Villaflor, Luis Alberto Miguel.

Tras varios años de incertidumbre, la Corporación Municipal ha aprobado solicitar con carácter oficial al Obispado de zamora "la donación de la ermita del Cristo de San Esteban a favor del Ayuntamiento de Muelas del pan, en orden a lograr que este pueda realizar las intervenciones necesarias, con fondos propios, para su restauración".

El acuerdo se ha llevado a cabo con los votos a favor del equipo de gobierno del PP, Luis Alberto Miguel, José Manuel Martínez, Andrés Barroso y María Carbajo; y la abstención de la oposición del PSOE: Ángel Rapado, Benjamín Lorenzo e Ignacio Rodrigo.

El alcalde expuso que, "conocida la devoción que sienten muchos moleños sobre dicho Cristo y su ermita, este Ayuntamiento considera su obligación realizar las actuaciones debidas, en orden a impedir que la ermita llegue a la situación de deterioro que haga inviable su recuperación". Señala que "visto que la titularidad de la ermita corresponde al Obispado de Zamora, lo que impide actuaciones directas del Ayuntamiento sobre un bien que no es de su titularidad, dado que para que se pueda efectuar un gasto inversor en la materia, es preciso o bien una adquisición o una acción sobre un bien ya integrado en el patrimonio público del Ayuntamiento". La Alcaldía indicada que en varias reuniones el Obispado ha dejado claro que no tiene "disponibilidades económicas para la restauración de ermitas" y en la parroquia no hay fondos tras haberse tenido que arreglar una de sus campanas.

El concejal del PP de Ricobayo de Alba Andrés Barroso preguntó sobre los costes de restauración a lo que la alcaldía respondió que unos 80.000 euros según el proyecto técnico redactado por el arquitecto del Obispado de Zamora. A ello el edil popular, -dejando claro que respeta el sentimiento religioso-, manifestó que "con ese dinero se podrían cambiar muchos metros de tubería de abastecimiento y remodelar la zona de la playa de Ricobayo".

Mario Carbajo, concejal del PP de Cerezal, proponía que se ponga un limite de gasto para aportar por el ayuntamiento, "dado que los pueblos tienen muchas necesidades y esto restaría financiación para estas actuaciones". Por su parte José Manuel Martínez, edil de Muelas del Pan y del equipo de gobierno, aclaraba que "habrá aportación privada de particulares siempre que pase al ayuntamiento".

Ignacio Rodrigo afirmaba que los tres ediles del PSOE se iban a abstener porque le parecía "exagerado el coste y la debe de arreglar el Obispado". Cerraba el turno de intervenciones el propio alcalde: "aún entendiendo todas las posturas, tenemos el deber de atender el deseo de los vecinos de Muelas, para que no digan, como sucede, que esta alcaldía o Corporación no hacen nada".

La donación, según el acuerdo de pleno, se llevaría a cabo en los siguientes términos: "El inmueble será siempre utilizado par usos y servicios municipales en beneficio del pueblo, quedando, a juicio de la parroquia de Muelas del Pan, su uso para cuantas actividades de culto o religiosas considere adecuado celebrar en la ermita. Las obras que se realicen respetarán, en lo posible, la estructura, materiales y acabados existentes, siendo acordes con su entorno". Así mismo el Ayuntamiento "no podrá enajenar dicho inmueble. Todos los gastos ocasionados con motivo de la Donación serán por cuenta del Ayuntamiento, incluida la elevación a escritura pública".