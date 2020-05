El difícil control del Lago

Uno de los puntos turísticos de mayor relevancia estival, el Lago de Sanabria, se prepara ya para afrontar el primer verano post coronavirus con numerosas incertidumbres, sobre todo a la hora de definir cómo hacer compatible el incremento de visitantes con las necesarias medidas de control sanitario.

El alcalde de Galende, José Manuel Prieto Ramos, abogó por "la colaboración con la Junta de Castilla y León" para abrir las playas del Lago de Sanabria, este verano". Prieto reconoció la incapacidad del Ayuntamiento para limitar y controlar el acceso a las playas del Lago, y la solución más factible "es coordinarse con la Junta de Castilla y León". En estos momentos "no tenemos ninguna información oficial y no sabemos si se abrirá o no. Estamos dispuestos a negociar ". El alcalde reprochaba la falta de información a los ayuntamientos y los sucesivos cambios que hacen inviable una planificación de cara a los meses de verano.

Prieto afirmó que "desde el Ayuntamiento no tenemos medios para limitar el acceso y no podemos instalar separadores en las playas. No podemos garantizar la seguridad sanitaria de los visitantes". En el caso de que se puedan abrir las playas "haremos el esfuerzo con el personal municipal y trataremos de destinar los trabajadores que sean necesarios de los planes de empleo".

El alcalde reconoció que "no es lo mismo controlar el acceso a un espacio cerrado que a un parque natural y a las playas". Para el responsable municipal "lo importante es garantizar la salud de las personas y nosotros no podemos, tendrá que garantizarlo la Junta". La única medida que se puede tomar desde el Ayuntamiento es "instalar cintas para separar, pero no estamos preparados para lo que se nos viene encima".

La previsión municipal es que "este verano haya mucha más afluencia sobre todo a los pueblos y los de paso". Tras el confinamiento de más de dos meses "la gente de las ciudades está deseando venirse al pueblo".

El alcalde ha tratado de informar en qué situación se encuentra su municipio y ninguna administración le facilita información "solo sabemos lo que sale en los medios". Una inseguridad que incluye si para el verano la Zona Básica a la que pertenece Galende está en fase 2. A los establecimientos que opten por colocar las terrazas desde el Ayuntamiento "se darán las máximas facilidades para que amplíen el espacio que tienen, donde se pueda ampliar", una medida que se va a seguir también en otros muchos consistorios de la provincia.

Empresarios

El presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Natural del Lago de Sanabria, Ángel Velasco, señalaba ayer "la incertidumbre total" del sector cuando se pase a la fase 1. Desde el punto de vista normativo "los ayuntamientos, como estamos viendo en Vigo, tienen potestad para organizar el acceso". Otro caso es la situación del Ayuntamiento de Galende que "no tendrán medios, dado no que no hay un servicio de policía para hacer el control". Como empresario reconoce que "es un caso muy puntual, de temporada" y se plantea una apertura de cara al 15 de junio, aunque reconoce que las condiciones y situación para la hostelería "cambia de una semana para la otra". Hay establecimientos que podrán, por disponibilidad de espacio en las terrazas, cumplir y abrir con el 50% de capacidad pero otros establecimientos no tienen esa posibilidad, como explicó Velasco.

Una alternativa que se ha planteado para las plazas de hotel es tener una ocupación del 50% y rotar las habitaciones. Entre las medidas sanitarias "desinfección con ozono, luz ultravioleta y geles hidroalcohólicos. Velasco señaló el perfil de los clientes "un turismo familiar, de clase media, con una estancia muy corta de dos noches". A esa estancia corta hay que sumar "que no hay actividades, no hay una oferta diversificada que no sea de senderismo y playa". En este sentido señaló la falta de iniciativa por parte del Ayuntamiento de Galende para hacer propuestas que activen el turismo.