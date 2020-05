Miguel Blanco, secretario de COAG: "Es un suicidio colectivo depender de mercados demasiado especulativos"

La pandemia del COVID-19 ha colocado al sector ganadero y agrícola en los altares y en primera línea al abastecer los mercados con sus productos y dar de comer a una población que ha abierto la puerta, en muchos casos, solo para llevar algo a la mesa. Entrevistamos a Miguel Blanco Suaña, secretario general de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

-- El confinamiento ha demostrado que el sector agroalimentario es esencial y estratégico para mantener a las urbes y a toda la sociedad. ¿Debe el sector registrar algún cambio al final de la pandemia?

--Creo que la pandemia nos coloca en una situación extrema y nos hace reflexionar sobre lo que es esencial, estratégico e importante. Para visibilizar algo que es cotidiano y que no valoramos. El sector agrario no ha dejado de hacer en momentos de extrema dificultad lo antes: producir alimentos, que junto a la salud, es importante.

-- ¿Qué modelos de producción deben seguirse en el futuro para que vaya adelante el sector?

--El reconocimiento se ha consolidado por esta situación dramática de la pandemia. Pero cuando todo esto pase, que pasará, hay que dar un paso más y no volver a los mismos errores. Se necesita es valorizar la agricultura y alimentación como sector esencial porque garantiza la alimentación, la seguridad y el suministro, y contribuye a mantener población en el medio rural y a la lucha contra el cambio climático. Es un sector que está en el territorio, que no se deslocalizan, que generan riqueza donde más se necesita en el medio rural y atienden las necesidades de la población. Es fundamental establecer el principio de soberanía alimentaria, que no es cerrar mercados, que un país pueda decidir sobre su modelo de agricultura y alimentación y no caer en dependencia de mercados volátiles especulativos. Fíjate lo que ha pasado con los EPIs, que hemos dependido del mercado de otros países y así nos ha ido. Es un suicido colectivo depender de mercados especulativos volátiles.

-- Hay quien aventura que, tras el desgarro que posiblemente provoque la pandemia, haya un retorno de la ciudad a los pueblos. ¿Cree que habrá un resurgimiento del sector agrario?

--Lo veo difícil. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y luego se nos olvidamos. Las tendencias económicas no se cambian así como así. Se va la ciudades tras un empleo que permita vivir, una vivienda y una familia; y eso es muy difícil que se revierta. Los pueblos tienen posibilidades, y las nuevas tecnologías demuestran que se pueden trabajar desde distintos puntos, pero hay que tener infraestructuras y servicios en el medio rural, que están en precario. En el siglo XXI el medio rural va muy lentamente y muy retrasados respecto a las grandes ciudades, lo que arrastra a la ciudades no solo a los jóvenes, también a mayores que buscan un mejor servicio a la tercera edad. Es verdad que se vislumbran posibilidades de desarrollo en el medio rural, entroncado la naturaleza, pero hay que reorientar las tendencias, fomentar las inversiones y crear infraestructuras para que el medio rural sea una opción de futuro.

-- Las ayudas de la PAC son tan necesarias e imprescindibles como para que sin ellas parezca que es imposible la actividad agroganadera. ¿Quién debe cobrar estas ayudas para que tengan una verdadera incidencia y el impacto debido?

--Siempre hemos opinado que ojalá no fueran necesarias. La renta de los agricultores se conforma fundamentalmente con los precios que se pagan a los productos en el mercado. Es un complemento que hoy, por desgracia, es imprescindible porque si ellas las explotaciones estarían arruinadas al no pagarse los precios justos que permitan mantener las rentas. Hay sectores que con la pandemia se han sumido todavía más en crisis como el lácteo, el ovino, el caprino y otros. Pero lo fundamentalmente es debido a la especulación, a la gran distribución que tiene el control de la cadena alimentaria, a los grandes mercados liberalizados sin control suficiente que generan volatilidad de precios, a importaciones de choque que ajustan los preciso a la baja. En estas condiciones no se pueden mantener el nivel de renta que permita mantener explotaciones que tienen mucho coste. El sector lucha porque las ayudas se repartan de forma equilibrada, en favor de quien vive de la actividad agraria y no de especuladores.

-- ¿Una modificación de precios puede afectar al consumo?

-- Aspiramos a precios remunerativos, justos, que cubran los costes y mantengan la rentabilidad; y al mimos tiempo a mantener un precio de alimentos asequibles al consumidor porque es posible pagar al agricultor un precio digno y asumible al consumidor ajustando los márgenes comerciales. La diferencia media de lo que se paga a los agricultores y pagan los consumidores es del 500%. En este margen cabe un precio digno para la agricultura y un precio asequible para el consumidor. Más en tiempos difíciles. Tiene que haber un regulación de los mercados.

-- La seguridad alimentaria, perseguida por las organizaciones agrarias, ¿es algo garantizado o deben aplicarse regulaciones por la Administración?

--Es algo demostrado. Llevamos meses de confinamiento y no ha faltado el suministro porque en la base de la cadena está la agricultura y la ganadería produciendo materia prima y alimento de una manera callada, sin ser héroes. Todavía tenemos una estructura de producción en el medio rural, ¡pero cuidado si no lo valoramos y continuamos en una tendencia de destrucción del tejido productivo! En esta pandemia hay países que han cerrado para mantener su propio suministro. Entonces se genera crisis en el mercado internacional. Hay que mantener un estructura que permita una producción constante y unos estocajes para la garantía alimentaria.

-- ¿Los Estados deben agarrarse a los aranceles, al proteccionismo de sus productos o apostar por el libre mercado?

--No hablamos de proteccionismo al estilo Trump, que es la Ley del embudo: yo ocupo mercados y que a mí no me ocupe nadie. Nuestro mercado natural es la UE porque tenemos unos estándares de calidad y de seguridad alimentaria muy superiores a países, y por eso debemos preservarlo. En los aranceles es preferible establecer criterios de tipo seguridad, calidad, sostenibilidad ambiental y laboral que no se cumplen en otros países. La alimentación no es solo una mera mercancía.

-- ¿Las Denominaciones de Origen, las Marcas, los Sellos y otras vitolas con las que se visten o promocionan los productos son una buena fórmula para asentar agricultores y ganaderos?

--Si en algo se caracterizan las producciones europeas, y especialmente España, es que somos una potencia en la calidad diferenciada, que es muy alta. Tenemos Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas, Marcas de Garantía que ofrecen un producto estándar es de alta gama y avanzará a mayores en la UE. Está bien que tiren como locomotoras las producciones que tienen marcas de garantía y calidad.

-- El Cambio Climático está ahí, los Gobiernos planifican teniéndolo en cuenta ¿Cómo lo afronta el sector? ¿Son necesarios más embalses u otro tipo de regulaciones del agua?

--La lucha contra el cambio climático es ineludible. El Campo lo está haciendo desde hace mucho tiempo. Somos el segundo país del mundo en el uso eficiente del agua, después de Israel. La sostenibilidad avanza porque está avanzando la profesionalización la tecnología y el conocimiento del sector. Somos conscientes de la contribución porque será de los sectores más afectados y porque estamos a la intemperie. Nosotros gestionamos territorio y medioambiente. Es uno de los valores, junto con la seguridad alimentaria, que hay que reconocer y remunerar al sector agrario. Pedimos que se continúe con la política de modernización del regadío, de regulación de los recursos hídricos que permita mayor producción, más variedad, más calidad, más cantidad y más rentabilidad.

-- Hay agricultores que reconvierten las parcelas en huertos solares ¿Cómo hay que interpretar este cambio, como una pérdida de efectivos y terreno, o como una alternativa rentable?

--Creemos que la fotovoltaica puede ser una oportunidad de desarrollo del medio rural. Pero si cae en manos de multinacionales se escapa la rentabilidad a los pueblos porque independientemente de que paguen al propietario X o Y los beneficios se van fuera, a fondos de inversión. Las nuevas tecnologías deberían estar servicio de los intereses de los pueblos. Hay espacio suficiente, pero la especulación no lo tiene en cuenta y hay que instalar en zonas donde las tierras no sean productivas. No se trata de perder recursos agrarios, se trata de ganar otros recursos.

-- Agricultores y ganaderos exigen el control de las poblaciones de fauna salvaje porque si hay superpoblación de especies los daños alcanzarán unos niveles inasumibles ¿Es necesaria la caza o algún otro sistema de control?

--Es fundamental el control de las especies. La pandemia ha suprimido las autorizaciones de caza y las consecuencias de la proliferación del conejo y del jabalí, que son plaga, ya lo estamos viendo. El riesgo de que se introduzca la peste porcina es grave y pone en riesgo al porcino. Además de la peste y otras enfermedades. De alguna manera hay que regular las especies.

-- Vemos falta de mano de obra en recogida de fruta, en el esquileo... ¿La emigración es un recurso necesario?

--La emigración es fundamental porque el trabajo de campo hay que realizarlo y se necesita esa mano de obra, pero debe venir con todas la garantías laborales, con papeles y un sueldo digno.

-- ¿Cómo está el sector agroganadero en Zamora?

--El sector ha ganado en profesionalidad de una manera clarísima. El sector agrario es muy inversor, que es algo que algunos no reconocen porque no lo conocen. La clave es producción primaria, transformación y canales de comercialización y que no que se desmantele uno de los eslabones de la cadena. Hay mucha capacidad potencial de desarrollo porque tenemos productos de alta calidad. Se necesitan precios remunerativos que permitan mantener las explotaciones. El medio rural donde debe haber servicios sociales, sanidad, educación e infraestructuras para mantenerse.