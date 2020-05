El Ayuntamiento de El Perdigón reparte mascarillas y gel hidroalcohólico

El alcalde de El Perdigón y las localidades anejas de San Marcial y Tardobispo, Ángel Calleja, ha informado que el Ayuntamiento ha repartido mascarillas higiénicas y gel de solución hidroalcohólica entre vecinos del municipio con "el fin de proteger la salud de todos y de evitar el contagio del COVID-19".



Tal y como ha informado la Alcaldía, un equipo de representantes del Ayuntamiento han trabajado durante los últimos días en preparativos y reparto de las mascarillas que se ha llevado a cabo por las viviendas de los vecinos empadronados y residentes actuales, distribuyéndose mascarillas higiénicas para adultos y niños adquiridas por el ayuntamiento, junto con las soluciones hidroalcohólicas. También se han repartido mascarillas aportadas por la Diputación de Zamora, "gesto que quiere agradecer el Ayuntamiento de El Perdigón".



Las mascarillas adquiridas por El Perdigón son reutilizables fabricadas por la empresa de confección Zamorana "Kabanayen, S.L." con la marca comercial de Ángel Iglesias que está abasteciendo al Sacyl. Son mascarillas higiénicas fabricadas conforme a los criterios y orientaciones del departamento de salud laboral del Sacyl, con una vida más larga ya que admite lavados.



Ángel Calleja también ha informado que "los geles hidroalcohólicos los hemos conseguido gracias a ponernos en contacto con Nivea. Dicha empresa nos ha donado botellas con difusor de pistola de 250ml. Por ello queremos dar las gracias a Beiersdorf Nivea Españ por su donación al Ayuntamiento de El Perdigón".



Añade el alcalde que "la Corporación Municipal ha trabajado durante los últimos días en el reparto de material entre los vecinos de nuestras tres localidades, El Perdigón, San Marcial y Tardobispo. Debido a que los botes de solución hidroalcohólica no caben en los buzones, en aquellos casos en que no haya nadie en las vivienda y no podamos entregar los botes de solución recomendamos a los vecinos que una vez hecho el reparto, se pongan e en contacto con nosotros por privado en nuestro Messenger del Facebook del Ayuntamiento El Perdigón y acordaremos cita para nueva entrega".



El Ayuntamiento de El Perdigón quiere recordar a los vecinos que el uso de cualquier mascarilla no supone una protección total frente al contagio. Siempre hay que añadir a este material el mantenimiento de la distancia de seguridad y las medidas higiénicas recomendadas.



El alcalde Ángel Calleja también ha querido recordar "que debemos seguir siendo responsables y cumpliendo las normas de seguridad. Apelamos a la responsabilidad de nuestros vecinos para seguir con esta lucha y entre todos vencer al virus"·