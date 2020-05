El Movimiento Rural Cristiano pide "reequilibrio" del territorio contra la despoblación

El Movimiento Rural Cristiano, Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos hace un llamamiento "a ejercer la presión social" y propone "un reequilibrio territorial porque la despoblación, además de ser un serio problema medioambiental, está provocando una excesiva concentración de las personas en mega-ciudades a costa de una disminución de la calidad de vida".

Expresa en un comunicado su "compromiso de trabajar por un mundo en el que la justicia y la paz sean patrimonio de toda la humanidad viviendo en comunión con el planeta".

Desde esta concepción considera "imprescindible un cambio radical en la manera de situarnos como personas ante el resto de la creación, lo cual conlleva en primer lugar una revisión de las actitudes que tenemos cada uno para llevar a cabo una verdadera conversión ecológica y, en segundo lugar, un verdadero cambio de modelo social que supere el actual basado en el consumo desenfrenado e insolidario como si los recursos del planeta fuesen inagotables".

Señalan que "no nos oponemos al legítimo desarrollo (tan necesario para nuestros pueblos), pero no asumimos cualquier desarrollo, sino solo aquel que sea "integral y solidario", y también medioambiental para que esa solidaridad sea también con el planeta y con las generaciones futuras. No queremos cualquier progreso y menos un progreso que consista en reproducir los errores del mundo urbano".

El Movimiento Rural Cristiano considera "necesaria una transición ecológica que sea justa para no dejar al margen del desarrollo a los más pobres (y en este caso al Mundo Rural) entre otras cosas porque no podemos separar el problema del medioambiente del problema de la pobreza ya que no existen "dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental". Añade que "las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y para cuidar la naturaleza". "La vida en nuestros pueblos es una respuesta para el planeta" concluye.