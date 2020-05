Una cofradía de Villalpando dona su presupuesto de 2020 a Cáritas Diocesana

La pandemia del COVID-19 impidió la celebración de las procesiones de Semana Santa y actos de culto con público en toda España, a la vez que segaba miles de vida y provocaba dificultades económicas a multitud de familias.

En consecuencia, muchas cofradías de Semana Santa no han tenido que afrontar los gastos habituales de organización de las procesiones, y una de ellas, radicada en la iglesia de San Nicolás de Villalpando, ha decidido destinar íntegramente ese dinero a paliar los efectos de la crisis.

La directiva de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Pasión ha ingresado las cuotas de 2020 todos sus hermanos a Cáritas Diocesana, con la intención de ayudar a las familias zamoranas desde el seno de la Iglesia, según explica su mayordoma, Magdalena de la Puente.

Se trata de una cofradía modesta, que no tiene muchos recursos porque no tiene grandes gastos, pero no es la primera vez que hacen un acto de solidaridad, el año pasado hicieron un donativo a una vecina de la villa que sufrió un incendio en su vivienda. En esta ocasión, a las cuotas se sumaron donativos aportados a mayores por algunos hermanos.