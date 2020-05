Tormenta de cordura

Ya ves, el primer año que te escribo y no te pido que llueva, que hasta el momento has cumplido, lo reconozco. La primavera está preciosa. Abril, como nunca: luminoso, criador, ha acumulado más verde que todas las esmeraldas del mundo. Y nosotros, los humanos, pues eso, diciendo que nos han robado el mes de Abril, ¿quién?, tonterías, ni que fuera nuestro. Lo mismo que mayo, que viene como un tiro, lleno de bálago. Bien se nota, bien, que le has quitado los candados a las nubes y en pago a ti te vamos a birlar la fiesta. El viernes, calladito, este año te quedas sin procesión, ya sabes, por lo del virus, ¿qué culpa tendrás tú?, ¿o sí?

De eso quería hablar contigo: ¿a qué viene esto del bichito de los cojones? Nos está dejando trillados. Hasta yo he estado jodido, que creí que las espichaba. Abel, Sergio, Segundo... todos criando malvas, ¿pero qué maldición es esta?, ¿qué hemos hecho nosotros para que muramos como perros? Si no hemos podido ni despedirnos de ti, del hospital al hoyo, ni lágrimas hemos merecido. Llevamos encerrados en casa ni se sabe. Y el huerto, de hierba hasta los ojos: las correyuelas, con vástigas más grandes que las sandías, y las amagarzas se creen ya perejiles de lobo. Esto es el acabose, una maldición. Y eso no, eh, que aunque algunos de por aquí se creen ya como tu jefe, no; que la mayoría somos gente cabal.

Y encima, como siempre, nos ha tocado la peor parte. Resulta que somos cuatro gatos y al final vamos a estar entre las tres comunidades autónomas con más contagiados y muertos por millón de habitantes, ya me dirás tú si esto no es injusto. Que te lo digo yo, más que la España Vaciada, la España Jodida, eso es lo que somos. Haz algo, por Dios, que aunque este año no vaya a haber fiesta siempre nos acordamos de ti.

Ah, y los políticos, esos sí que son la releche, que no cambian, siempre a lo suyo, a sus intereses; es que no se salva ninguno. Todo está descomponiéndose y ellos, silba que te silba: a intentar sumar un voto por aquí y por allá, pura demagogia. Por Dios, hacer algo los que tenéis poder: una tormenta de cordura, lo que sea, pero no nos dejéis desamparados, por favor. Perdona y hasta el año que viene... si Dios quiere, que según están las cosas.