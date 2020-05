Los ayuntamientos de la fase 1 ayudarán a controlar la movilidad entre las zonas

Los ayuntamientos de la provincia de Zamora que ya han avanzado a la fase 1 de la desescalada colaborarán con la Guardia Civil para controlar la movilidad por las diferentes zonas básicas de salud. Así lo acordaron los responsables municipales con la Subdelegación, la Junta, la Diputación y la propia Benemérita en la reunión telemática de coordinación que mantuvieron este martes y que se repetirá con carácter semanal.

Al encuentro virtual asistieron la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Clara San Damián; el presidente de la Diputación Provincial, Francisco José Requejo; el coronel jefe interino de la Comandancia de la Guardia Civil, Manuel Rodríguez Zabala; y los alcaldes de Alcañices, Jesús Lorenzo; Tábara, Antonio Juárez; Corrales del Vino, Mario Castaño; Carbajales de Alba, Roberto Fuentes; Santibáñez de Vidriales, Claudio Delgado; Villalpando, Félix González; y Lubián, Felipe Lubián.

Todos los participantes trataron la pertinencia de esta colaboración, en la que también se implicarán la Diputación y Protección Civil, y que incluirá medidas como cortes de caminos que unan territorios en distintas fases de la desescalada. Según indicó tras la reunión la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Clara San Damián, lo que se haga ahora "servirá como ejemplo" para el trayecto que aún queda por delante hasta la nueva normalidad.

Por otro lado, el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, recordó que este proceso "no es una carrera" y recomendó que los habitantes de las zonas en fase 1 hagan "uso pero no abuso" de las medidas de flexibilización permitidas. La intención de todos los responsables de las administraciones públicas es que esta situación no degenere en una especie de competición por ver quién avanza más deprisa hacia la nueva normalidad.

En cuanto al presidente de la Diputación Provincial, Francisco José Requejo, el responsable de La Encarnación apeló a la responsabilidad ciudadana "para que no se relajen medidas que están mostrándose eficaces, como el distanciamiento social". Requejo quiso agradecer también a los alcaldes de la provincia el "trabajo altruista que están realizando por los vecinos en sus municipios".

Por su parte, algunos de los alcaldes pusieron sobre la mesa la importancia de controlar el flujo de personas que acudirá a los pueblos a medida que se vayan levantando las medidas de confinamiento, una circunstancia que preocupa a muchos de los dirigentes del medio rural.

Cabe destacar que Zamora cuenta con siete zonas básicas de salud en la fase 1. En total, estos territorios incluyen a 171 núcleos de población, aproximadamente un tercio del total de la provincia, con cerca de 18.000 habitantes, algo más del 10% del censo.