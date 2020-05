"No se desmantela la medicina rural, nos adaptamos a pueblos que se vacían"

El doctor Lucio Gabriel Sánchez Cabrero (Íscar, Valladolid, 1955) no se imaginó que el día de su 65 cumpleaños, fecha para su jubilación, tuviera que trabajar. Pero allí estaba, al pie del cañón en el centro de salud de la Carballeda, en Mombuey, en estado de alarma sanitaria por la pandemia de COVID-19. Licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid, comenzó su ejercicio profesional en Villalba de Guardo en Palencia. El 30 de noviembre de 1987 asumió la plaza de médico de Cional, en Zamora, aunque el consultorio principal era el de Sagallos. Ha llevado la cuenta de su labor profesional durante 32 años como médico de familia en el medio rural. Se ha jubilado con sensación de pena al no poder despedirse de sus pacientes y de sus compañeros. Entre su faceta profesional menos conocida destaca sus publicaciones sobre neuropatía diabética. Traslada un generoso reconocimiento a sus compañeros y especialmente al personal de enfermería.

-¿Cuántos años ha ejercicio de médico de Atención Primaria?

-He estado 32 años y 152 días, sin contar los días de los años bisiestos. Tomé posesión el 30 de noviembre de 1987. Entonces no éramos médicos de Atención Primaria ni estaba zonificado, no eran zonas básicas de Salud y era atención las 24 horas en los pueblos. La plaza que firmé era la de Cional pero curiosamente la consulta principal era la de Sagallos.

-Su despedida ha sido en una situación inusual.

-Ha sido un poco duro porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. En la Zona de Salud de Mombuey ha habido muy poquitos casos y no ha sido tanta la presión. Sí teníamos que estar pendientes de la gente que estuviera de paso y ante cualquier aviso. Un día que estaba de guardia nos llamaron a las cuatro de la mañana para atender el caso de un camionero. Antes de atender al paciente tenías que ponerte el equipo (EPI) y tomar todas las medidas de seguridad previstas. Ha sido una situación muy extraña. Hemos estado sin salir del centro de salud, salvo algún caso. Ha sido extraño no poder ir a los pueblos a pasar consulta y solo atender por teléfono. Por suerte hemos tenido un par de casos de COVID al principio y creo que uno o dos al final.

-¿No se imaginó usted jubilarse en medio de una pandemia sanitaria?

-No. Y es una de las cosas que he comentado con los compañeros y pacientes que no he podido despedirme de ellos. Es como si te vas por la puerta de atrás. Cuando todo esto pase quiero ir a despedirme. De momento, esto es lo que hay y lo peor hubiera sido no haberlo visto ni poder contarlo. Por suerte, nosotros hemos tenido pocos casos. En el centro de salud se organizó todo para disponer dos vías de entrada separadas, una específicamente para los casos respiratorios separada del resto. Después de atender a esos pacientes se desinfectaba todo.

-Hay una faceta menos conocida, sus publicaciones sobre Neuropatía diabética.

-Sí. He escrito "Neuropatía Diabética","Abordaje del debut diabético en el adulto" y algunos artículos más que hay en Internet. Sufro diabetes desde hace 20 años y profesionalmente me he preocupado de estar informado. Además de estas publicaciones he dado algunas conferencias y he colaborado con las asociaciones de pacientes diabéticos de Benavente, Zamora y Toro. Me ha gustado informarme y formarme.

-¿Tenemos mejor salud en los pueblos?

-Creo que sí. La felicidad completa no existe, pero las carencias materiales se suplen con las ventajas que tiene vivir en un pueblo. El trato entre médico y enfermo es mucho más cercano y conoces mejor a tus pacientes. Si después de 32 años en la Carballeda dijera que no me gusta la medicina rural sería de tontos. Mi vocación ha sido la medicina rural.

-La medicina rural está un poco desprestigiada...

-Muchas veces se nos considera médicos de segunda pero somos especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria. Tengo una anécdota sobre eso. Cuando llevaba todavía muy poco tiempo en la consulta atendí a un paciente, era una persona joven. El diagnóstico que le hice era un tipo muy específico de arritmia y le indiqué que había que hacer más pruebas para verificarlo. Prefirió irse a Madrid a un especialista. Cuando volvió me dijo que al especialista de Cardiología le sorprendió que el médico de un consultorio de un pueblo hubiera diagnosticado ese tipo de arritmia tan concreto. Que un especialista hiciera ese reconocimiento, a mí me elevó el ego profesional.

-Hay una enfermedad muy común, la soledad.

-La soledad. Sí, se diagnostica y ayudamos a que esa soledad se palíe no porque el médico recete o ponga un tratamiento al paciente. A veces solo es cuestión de ir a visitarlos conversar con ellos, preguntarles por sus cosas y dedicar un poco de tiempo a charlar con ellos.

-Dedica una mención especial a sus compañeros.

-Sí. Quería añadir que la labor de la Medicina y de los médicos siempre depende de la labor que hace la Enfermería. De todos mis compañeros de Enfermería he aprendido muchísimo, me han enriquecido y siempre he aprendido algo de ellos. Mi padre decía que detrás de un gran hombre siempre había una gran mujer. Detrás de un gran médico siempre hay un gran profesional de enfermería.

-¿Se está desmantelando la sanidad rural?

-Yo creo que no, es que nos tenemos que adaptar a que los pueblos se están vaciando. De cuando yo llegué a ahora, la población ha disminuido mucho. Sin menoscabo de la atención sanitaria, tenemos que darnos cuenta de la escasez de profesional y con todo no ha bajado la atención.

-Una escasez que, al final, depende de la dedicación personal del profesional.

-Por supuesto. Pero eso ocurre en general en la vida. En el mundo rural tenemos que tener en cuenta que es una comunidad muy envejecida y no podemos tener las mismas ratios que en Madrid o en la comunidad catalana, cada zona tiene sus características.