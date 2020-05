Denunciado el primer vecino en la Requejada por ir a setas a más de un kilómetro de casa

Un vecino de Rosinos de la Requejada ha sido la primera persona denunciada por saltarse el límite de un kilómetro de distancia durante el confinamiento por el COVID 19 para pasear desde su domicilio, y de paso recoger algunas setas. La Guardia Civil tras efectuar la propuesta de denuncia este fin de semana, incautó los hongos y procedió a su quema para evitar su consumo.

Los vecinos del valle de la Requejada, especialmente de Rosinos, denunciaban este viernes la afluencia de personas y vehículos a los pinares de la zona para recoger setas, saltándose la prohibición de esta fase 0 de desescalada del confinamiento en el Estado de Alarma. La indignación vecinal era notoria y ha ido en aumento este fin de semana por el trasiego de recolectores, frene el alto número de población mayor con riesgo de contagio que siguen confinados en sus casas.

La presencia de vehículos en la carretera de Rosinos a Carbajalinos ha sido verificada desde el viernes, así como alguna furgoneta, y algunas personas recogiendo setas en cajas y en cestas. En la misma plaza de Carbajalinos, también el municipio de Rosinos, varios vecinos vendían varios kilos de ejemplares de boletus a un comprador local, el viernes sobre las siete de la tarde.

En los pinares donde figura la señalización del coto micológico era patente la entrada a las masas de coníferas por las rodadas de vehículos en los cortafuegos y numerosos ejemplares de boletus cortados y desechados, en el mismo lugar, al estar agusanados y no dar calidad para su venta.

El alcalde del municipio, Emilio Lorenzo, tenía constancia de la denuncia aunque desde el Ayuntamiento de Rosinos de la Requejada no se ha prohibido expresamente la recogida de hongos en los montes municipales. La distancia de un kilómetro para los paseos diarios a cualquier hora en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, ya impide una recogida de setas por parte de los particulares, como remarcaba el alcalde. En este caso hay "confusión" ya que durante el paseo y cerca de las residencias no consta la prohibición expresa de recoger setas, no así en desplazamientos a los pinares, que no están autorizados.