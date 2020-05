Fariza suspende la romería de los Viriatos

El 6 de junio de 2020 pasará a la historia de la romería de los Viriatos de Fariza porque por primera vez no se celebra. La emergencia sanitaria provocada por el COVID19 obliga a evitar actos multitudinarios ante el latente riesgo de contagio y la tradicional fiesta del Bajo Sayago "se hace imposible en estas circunstancias" confirma el alcalde de Fariza, Manuel Ramos.

Los Viriatos se suma al rosario de romerías que esta primavera se están suspendiendo, al igual que fiestas. Manuel Ramos afirma que no se contempla el traslado de la fiesta a meses posteriores. "Va a ser un verano complicado, no podemos bajaar la guardia y en agosto o septiembre no se puede plantear una concentración multitudinaria".

Por ello la gran fiesta de la patrona de los pueblos del Bajo Sayago, Argañín, Badilla, Cozcurrita, Mámoles, Palazuelo, Tudera, Zafara y Fariza, queda suspendida hasta el próximo año.