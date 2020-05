El Cubo del Vino detecta la llegada de temporeros extranjeros al pueblo

"Hemos observado en el municipio, la llegada de personas de nacionalidad rumana, que se han desplazado para realizar el trabajo de recolección de productos agrícolas, en municipios cercanos". Así comienza el comunicado de Asunción Martín Álvarez, alcaldesa de El Cubo del Vino, tras la presencia de foráneos en el pueblo.

"Han conseguido llegar a nuestro municipio, un número de 5 a 7 personas, no respetando la fase cero, ni las medidas de seguridad ni medidas higiénicas personales. No sabemos si son asintomáticos, si son portadores del Covid-19, no han hecho la cuarentena y en ocasiones no respetan distancia social", explica la regidora.

En su carta, la alcaldesa asegura que estas personas causan molestias a los vecinos, "acudiendo de domicilio en domicilio, llamando a sus puertas, pidiendo alimentos y bebidas".

"Si nuestros familiares no pueden venir a visitarnos, si nosotros hemos tenido que hacer un sacrificio durante dos meses y aún continuamos, no me sirve la explicación que en España no encuentras temporeros para trabajar. Algo no va bien, y no puede ser que los municipios con escasos medios, estamos luchando para conseguir el bienestar de todos los vecinos, y tengamos que permitir estos hechos con temor e inquietud por no saber en qué condiciones de salud les han dejado llegar a nuestro municipio", denuncia.

Según sus palabras, estos hechos les producen a ella y a los habitantes, "sentimientos de inseguridad, indignación y preocupación". "Si el objetivo es la protección de todos los españoles, en este caso no lo han llevado a cabo y tenemos que aguantar con la situación y a la espera de que puedan llegar aún más", critica.