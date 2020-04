El alcalde de Vox de Roales cuenta su experiencia tras superar el coronavirus

David García Montes es alcalde de Roales del Pan. Se convirtió en regidor siendo el único concejal de VOX y con el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista. Al ser consciente de que sus síntomas eran 'compatibles' con el coronavirus, como dicen los técnicos, decidió recluirse en su domicilio para alejarse, sobre todo, de la población más envejecida de la localidad.

¿Sabe cómo se contagió?

Yo creo que fue el sábado, día 7 de marzo, en una reunión de trabajo, en un centro de negocios en Madrid. Estuve aquella tarde en Vista Alegre con alguna persona que luego resultó estar contagiada, entre ellas, Santiago Abascal. Luego me enteré de que en la reunión de trabajo que había tenido por la mañana participó gente que ya estaba infectada por coronavirus. Es imposible saberlo con certeza pero me da que fue más probable que me contagiara en esa reunión de trabajo. Nunca debí haber ido a Madrid porque no era consciente del peligro que suponía. Decidí confinarme por decisión propia por mera responsabilidad y resultó que tenía Covid-19.

¿Qué es lo primero que le vino a la cabeza cuando supo que estaba enfermo?

Como tenía los síntomas, ya sospechaba que era coronavirus. Me costaba respirar y nunca había tenido esa sensación constante y con tos seca. El viernes, día 13 de marzo, la médica recalcó que tenía todos los síntomas de Covid-19 y me dijo que me fuera a casa. Intenté ser positivo y me alegro de haberme confinado porque así no contagié a nadie más. Limitamos la propagación a mi mujer y mis hijos. Echo en falta que el Gobierno de España hubiese anunciado con mucha más fuerza la repercusión de esta enfermedad porque esto no se parece nada a una gripe y lo han minimizado hasta que la situación ha explotado. Había que haber tomado medidas mucho antes del 8 de marzo para evitar el contagio masivo.

¿En qué le ha cambiado esta enfermedad?

No me ha cambiado en nada, quitando la forma de mirar a la sociedad. Veo que, al ser tan grandes las repercusiones, desde el asintomático hasta la muerte, nos va a cambiar por completo la forma de relacionarnos. Hay personas que tienen valores y se preocupan y, en cambio, otras sacan de sí lo peor y solo piensan en ellas. Es la vida misma y debemos apoyar a los demás porque, en el ámbito económico y social, las consecuencias van a ser terribles.

¿Qué detalle destacable recuerda de todo el proceso?

El ánimo que me ha dado la gente. Me llamaron continuamente, incluso personas con las que tenía poca relación. Ha sido muy emotivo y reconfortante ver que tanta gente se preocupa por ti. La sociedad es mucho más fuerte y más sólida de lo que creíamos. Hay que fomentar más la educación en valores y la empatía hacia los demás. Esto lo vamos a superar entre todos.