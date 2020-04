Juan del Canto, el alcalde zamorano más joven de España: "La gente mayor lo está pasando muy mal"

Juan del Canto consiguió la mayoría absoluta, con 127 votos, en Villalazán en las Elecciones Municipales del 26 de mayo de 2019 y se convirtió, con 19 años que tenía entonces, en el alcalde más joven de España. Su forma de hacer política es sencilla, directa y sincera, lo que le ha granjeado la admiración de sus vecinos y de sus compañeros del Partido Popular.

¿En qué ocupa los días de confinamiento?

En desinfectar, sobre todo. Estamos desde el principio, aunque luego lo organizó la Mancomunidad Tierra del Vino. Como no teníamos otro medio, desde el Ayuntamiento desinfectamos calles y contenedores. Mis concejales desinfectan con un tractor y una cuba las calles y yo me encargo de los contenedores con una mochila. También me estoy dedicando a llamar a personas que están solas, como mujeres viudas, a ver cómo lo llevan. La mayoría, agobiados solo por ver las noticias. Prefieren no ver la tele y dar paseos por los corrales. La gente mayor lo está pasando muy mal.

¿Qué es lo que más echa de menos?

Hablar con la gente y ver el ambiente y el movimiento en el pueblo. Estar así es muy triste. Tenemos mala cobertura pero hay pueblos que están peor.

¿Qué se le pasa por la cabeza ante la situación que vivimos?

Me ha impresionado muchísimo esta situación. Cuanto más lo pienso, más me agobia. Me da la sensación de que es una película de terror. Cuando perdimos a una vecina, una mujer muy querida en el pueblo, me acojoné. No sé cómo acabará esto, pero tiene muy mala pinta. Nos decían que era poco más que un catarro y vemos que no es verdad. Ahora tenemos a otra persona infectada.

¿Qué tendremos que cambiar después de todo esto?

No lo sé pero que esto va a cambiar, seguro. Nos va a costar volver a hacer las cosas que hacíamos antes. No sé cuánto tardaremos en ver a la gente por las calles, las fiestas, los bares llenos. Vamos a ser todos más comedidos. Hay vecinos que ni siquiera quieren tocar las tapas de los contenedores soterrados.