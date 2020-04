El Santo Entierro de Bercianos dona la subvención de la Junta a la lucha contra el coronavirus

La ayuda institucional aprobada por la Junta de Castilla y León y destinada en 2020 a la promoción de la Semana Santa de la localidad de Bercianos de Aliste declarada como Bien de Interés Cultural y Fiesta de Interés Turístico Regional deberá dedicarse en ésta ocasión en su totalidad la la lucha humana, científica y sanitaria contra la pandemia del coronavirus.

Así lo ha decidido la Junta Directiva de la hermandad penitencial del "Santo Entierro" vía telefónica ante la imposibilidad de celebrar una reunión presencial a causa del estado de alarma y dado que algunos de su miembros se encuentran en el pueblo donde viven habitualmente y otros fuera de él.

La propuesta humanitaria y solidaria fue apoyada en nombre de toda la cofradía, que integra a la práctica totalidad de los vecinos y emigrantes del pueblo, por Fernando Rodríguez González (presidente), Rubén Pérez Pérez (vicepresidente), Juan Lorenzo Blanco (tesorero), Dominga Martín García (secretaria) y Marciano Pérez Blanco, Diego Pérez Pérez y Pedro del Río García como vocales.

El "Santo Entierro" de Bercianos de Aliste se ha destacado a lo largo de sus alrededor de cinco siglos de historia por su carácter solidario. Este año, una vez decretado el Estado de Alarma por la crisis sanitaria global del coronavirus se dio por hecho que obviamente no se iban a celebrar ninguno de los ancestrales actos ni ninguno alternativo no presencial. Dado que no iba a haber Semana Santa se estimó que el dinero a recibir, 9.000 euros, se debería destinar a fines solidarios.

Se barajaron varias alternativas para hacer las donaciones directamente desde la cofradía. No obstante al final se decidió que los más oportuno era renunciar a que la Consejería de Cultura y Turismo ingrese al Santo Entierro de Bercianos a la ayuda y a cambio sea destina a aquellos fines que sean más prioritarios entre los que se proponen los científico (investigación), sanitario (Material para hospitales, residencias de la tercera edad y sanitarios) y humano (familias con enfermos y sin recursos).

Fernando Rodríguez González pone voz a la hermandad penitencial que preside: " Bercianos, niños, jóvenes y mayores, mujeres y hombres, nosotros ahora y nuestros antepasados antes, hemos vivido y vivimos la Pasión y Muerte de Cristo con recogimiento, devoción y respeto. Nunca hemos fallado pero en estos momentos tan duros y difíciles tendremos que vivir la Semana Santa cada uno desde nuestra casa,lanzando nuestras plegarias para que el coronavirus pueda ser vencido, pediremos por la salud de todos y lanzaremos nuestras oraciones por todos los fallecidos, acompañando en momentos de tristeza a todas las familias que hayan perdido a un ser querido".

Incide González Rodríguez en que "Bercianos es un pueblo solidario como siempre lo hemos sido sus gentes y sino no hay Semana Santa tampoco vemos ni lógico ni justo gastar dinero en promoción cuando la situación es crítica y todos los estamos pasando francamente muy mal. Hay mucho personal sanitario, médicos, enfermeras, celadores, conductores de ambulancias, cuidadores de ancianos y muchos más que se están jugando su vida por salvar la nuestra; como los científicos que buscan un remedio mediante algún fármaco o vacuna. Ahora ellos son lo más importante y desde la cofradía del Santo Entierro de Bercianos de Aliste hemos decidido que nuestra subvención de 2020 se destine a ellos en su totalidad para ofrecerle todo aquello que necesiten o puedan necesitar".

En ningún caso se baraja trasladar la Semana Santa otras fechas de este año: " Nuestra Pasión es sobrecogimiento y devoción y eso solo se puede celebrar y vivir cuando corresponde y esperamos pueda ser de nuevo en 2021".