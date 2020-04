Riofrío pide a la Guardia Civil la devolución a su lugar de origen de los llegados para la Semana Santa

El Ayuntamiento de Riofrío de Aliste (Abejera de Tábara, Sarracín y Abejera de Tábara) ha solicitado a la Guardia Civil de Tábara la identificación de todas aquellas personas que no residen en el municipio y que llegan en estos días a pasar la Semana Santa, incumpliendo de esta manera el estado de alarma. Todas esas personas serán devueltas a sus domicilios habituales.

Así se lo transmitía el pasado jueves a la Benemérita el alcalde de Riofrío, Germán Matellán Fernández. Se trata de una medida contundente para evitar el posible contagio de la población con la llegada de alguna persona que, siendo consciente de ello o no, sea portadora del virus del COVID-19. La iniciativa cuenta con el respaldo de los vecinos que reconocen que "somos un municipio con mucha gente mayor, la mayoría con alguna patología y bajas defensas, con lo cual de llegar el coronavirus un contagio será mortal para los vecinos y los pueblos". En el municipio de Riofrío hasta el momento no se ha declarado ningún caso de coronavirus y así se desea que siga siendo.

El propio alcalde será el encargado, junto a los concejales y alcaldes pedáneos de cada pueblo, de realizar un control en cada lugar de la localidad e identificar a los visitantes. El propio Ayuntamiento de Riofrío se presentaría como acusación particular y el alcalde cursaría lapertinente denuncia ante la Guardia Civil de Tábara contra los infractores por el incumplimiento del estado de alarma que prohíbe los desplazamientos a segundas residencias (casas del pueblo), para que la Benemérita proceda a su detención, puesta a disposición judicial y en cualquier caso su devolución de inmediato al lugar de donde procedieran.

La medida afectará a todos "vengan de donde vengan", aunque se reconoce que los principales puntos de emigración del municipio se localizan en Madrid, País Vasco, Cataluña y Asturias, y dentro de la comunidad de Castilla y León, en Zamora capital.

Germán Matellán Fernández, alcalde del Ayuntamiento se muestra muy claro y a la vez contundente. "Estamos viviendo unos momentos críticos con una pandemia, la del coronavirus, que se está cobrando muchas vidas y todos, las autoridades y ciudadanos tenemos y debemos de poner lo que esté en nuestras manos para minimizar los riesgos, evitar su expansión y lograr que pase cuanto antes esta pesadilla. Por desgracia hay algunos que no son conscientes de la realidad, no se lo toman en serio y lo peor no es que pongan en riesgo sus vidas, sino que ponen en peligro a los demás y a su pueblo. Esto no es una broma pasajera: es una cosa muy seria, porque estamos hablando de vida o muerte" manifestó.

Sentencia el alcalde de Riofrío que "en Aliste, en nuestros pueblos, los emigrantes y los visitantes siempre han sido y serán bien recibidos, siempre ha sido así y así seguirá siendo, pero la crisis sanitaria global del coronavirus nos sitúa en una preocupante y grave realidad, hay un estado de alarma y por el bien de todos hay que cumplirlo. Los vecinos me han pedido que actuara y actuaré, no me va a temblar el pulso y denunciaré ante la Guardia Civil a todos aquellos que incumplan las normas, sean familiares, amigos o conocidos. La salud es lo primero, que nadie lo ponga en duda, porque la vida de nuestras gentes y la supervivencia de los pueblos está en juego. Aquí se acabaron las tonterías de hacer cada uno lo que le viene en gana, denunciaremos al que incumpla el estado de alarma y pediremos que se le imponga la multa que corresponda. La práctica totalidad de los vecinos de Riofrío, Abejera, Sarracín y Cabañas estamos cumpliendo a rajatabla el confinamiento domiciliario y eso deben hacer también todos los demás".

El municipio cuenta en la actualidad con 664 empadronados residentes. Sarracín es el pueblo con más residentes, 226, seguido de Riofrío (182), Abejera de Tábara (126) y Cabañas (70). Más del 50% de la población son personas jubilados y de ellos 317 superan ya los 65 años. En total hay 147 octogenarios y nonagenarios, con sólo 7 niños y cuatro niñas con menos de 10 años.