Canto a la vitalidad en la Residencia DomusVi de Villaralbo

"Somos de la residencia DomusVi de Villaralbo. Quédate en casa. Es importante tu colaboración. Sé responsable. No estamos de vacaciones. Lávate las manos. No solo lo hagáis por nosotros sino también por vosotros. No seas cómplice de este virus. Quédate en casa. Todos juntos lo conseguiremos. Quédate en casa. ¡Haz caso a estos que saben!".

Desfilando con una sonrisa y una docena de carteles, usuarios y cuidadores de la residencia DomusVi de Villaralbo transmiten un mensaje de tranquilidad, fuerza y optimismo en un entrañable vídeo grabado en el interior del centro.

Al ritmo del inspirador himno 'Resistiré' del Dúo Dinámico que se ha popularizado aún más durante esta excepcional crisis sanitaria, los mayores apelan a la responsabilidad de cada uno de hacer cuarentena social y quedarse en casa, tal y como exige el estado de alarma, a fin de evitar la propagación del coronavirus. Una petición expresa a toda la sociedad llena de vitalidad y esperanza para que todo salga bien: "Todos juntos lo conseguiremos".