Los obreros del AVE se quedan sin baños, vestuarios y comedor por su clausura

A.S.

Uno de los módulos de la obra del AVE cerrado en la estación de Requejo. A.S.

El personal de obra del Trazado de Alta Velocidad entre Requejo y Padornelo trabaja, desde el pasado 18 de marzo, sin las mínimas medidas de higiene, en condiciones penosas, por la clausura de los aseos, los vestuarios y el comedor colectivo.

Los trabajadores no pueden hacer uso de ninguna de las instalaciones porque las empresas no se están encargando de la desinfección de estos espacios de uso común, un equipamiento básico y obligatorio en las obras.

Cada persona se la apaña como puede a la hora de comer, bien confinados en coches de obra, en los coches particulares o en las cabinas de los camiones, en el peor de los casos en la zona de trabajo y alejados unos de otros. El cierre de bares y restaurantes también obliga a llevar el de rancho de casa o hacer un menú a base de latas. Se ha dado el caso de que un par de trabajadores fueron multados cuando iban al supermercado a comprar comida, ante la falta de abastecimiento. En el mejor de los casos, los obreros que residen cerca o han podido alquilar una casa particular por la zona de obra van a la vivienda a comer. Algunos de los trabajadores directamente afectados por el cierre de los servicios señalan que "como los animales", a la hora de explicar la falta de servicios para evacuar las aguas mayores.

No hay ni una sola mascarilla disponible para los trabajadores a pie de tajo, aunque sí las hay para los mandos y supervisores de las obras que eluden el contacto con los operarios. Desde el pasado día 18 no se ha repartido material adicional para evitar contagios y no ha sido hasta esta semana cuando se ha informado del protocolo de actuación ante la pandemia. Al finalizar el turno de trabajo tampoco pueden cambiarse de ropa. A mayores está el problema de las denuncias por el número limitado de ocupantes. Alguno ya se ha quedado casi sin el sueldo de este mes.

La ausencia de algunos de los responsables técnicos de la obra, que residen en Madrid y que se trasladan a las obras, ha levantado la preocupación y suspicacia de los trabajadores, máxime al ver que los cuadros técnicos se están protegiendo. Los casos de COVID 19 diagnosticados positivamente en otras comunidades no se notifican en estos casos, con lo cual nadie sabe "si está contagiado o no".