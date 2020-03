"Mis hijos que se vengan a podar"

Castilla y León ha sido una de las últimas Comunidades Autónomas de España en decretar el cierre de los centros educativos, pero ya es una realidad y los niños y adolescentes no volverán al colegio este próximo lunes. Por delante quedan unos cuantos días sin clases, durante los cuales se recomienda no salir de casa si no es imprescindible para evitar el contacto con otras personas, pero un encierro prolongado dentro de un piso puede llegar a ser agotador, especialmente a esas edades tan cortas.

Esta última semana se han visto imágenes de grupos de niños jugando en parques de ciudades como Madrid, donde en los últimos días ya no había clase pero algunas familias aún permitían –imprudentemente–que sus niños siguieran en contacto con otros compañeros de su edad, igual que si estuvieran en el colegio, un error que resta efectividad a todas las precauciones que se están dictando por parte de las autoridades.

Salir a la calle no es recomendable, pero los niños y adolescentes que tienen la suerte de crecer en un pueblo pequeño cuentan en estos días con ciertas ventajas a su favor de las que no gozan los niños de la ciudad. Por un lado, muchas de las casas en el mundo rural cuentan con un patio donde poder jugar al aire libre sin abandonar la seguridad del hogar, sobre todo entre hermanos que ya comparten casa.

Sin embargo, no deja de ser una realidad que muchos de sus padres y madres tienen que seguir trabajando, y en el caso del mundo rural las profesiones más habituales son las de agricultor y ganadero, dos oficios en los que el teletrabajo no es una opción viable hoy por hoy en casi ningún caso. Los animales deben comer todos los días y los cultivos tampoco entienden en ciertas épocas del año de cuarentenas ni aislamientos, y si bien ya existen en la provincia de Zamora algunas pocas granjas con un alto nivel de robotización, no es el caso en la inmensa mayoría de pequeñas explotaciones, donde es el propio agricultor o ganadero el que saca adelante "con el sudor de su frente" la mayor parte del trabajo.

Por otro lado, la sociedad necesita que mientras otro tipo de empresas –como las relacionadas con la industria del ocio– cesan su actividad, los profesionales del campo como agricultores y ganaderos sigan trabajando para mantener abastecida de alimentos a toda la población española mientras dure el estado de alarma así como en las semanas posteriores.

Aunque esto pudiera parecer que dificulta para los profesionales el campo la conciliación entre la atención a sus explotaciones y el cuidado de sus hijos en unas circunstancias como los que se viven estos días, en realidad se dan casos en los que los papás o las mamás se pueden llevar a sus críos al trabajo sin peligro de que entren en contacto con gente ajena a la propia familia, con quienes ya conviven en casa.

"Yo me voy a traer los míos conmigo a podar", explica a este diario una madre agricultora de Tierra de Campos con dos hijos en edad escolar, "así están al aire libre, y ni se pasan el día delante de una pantalla ni están jugando con otros niños en el parque". A partir de ciertas edades, los chicos y chicas pueden echar una mano a sus padres mientras aprenden a saber apreciar el oficio que dio de comer a todos sus antepasados. Algo más difícil de hacer, quizás, con los niños más pequeños que requieren la continua vigilancia de un adulto.

No obstante, no todo va a ser trabajar en el campo. En la mayoría de centros lectivos, tanto urbanos como rurales, los profesores han puesto deberes para que sus alumnos continúen practicando cada día los conocimientos adquiridos a lo largo del segundo trimestre de este curso y no cueste tanto retomar el ritmo de aprendizaje el día en que se de por finalizada la crisis sanitaria y se puedan reanudar con normalidad las clases en Castilla y León.

Además de estar en la finca, podando o sembrando patatas a mano, y de disfrutar jugando en los patios de las casas, los niños de los pueblos deberán pasar, igual que en todas partes, un rato diario dedicado a los deberes de las materias lectivas más fundamentales.

Por último, los expertos también recomiendan poner un límite de horas diarias al uso de dispositivos electrónicos como móviles, tablets, ordenadores y televisores, y animarles a que pasen un rato jugando a juegos analógicos, cualquier actividad lúdica que no envuelva una pantalla.

En cualquier caso, lo único importante que deben recordar en estos momentos todas las familias es que no se debe quedar en grupos, ni a jugar ni a celebrar cumpleaños u otro tipo de eventos, ya se esté en una ciudad o en un pueblo en el que, aparentemente, no haya casos de coronavirus.

Ese es el motivo por el que los ayuntamientos han ordenado desde hace ya algunos días el cierre total de bibliotecas municipales, ludotecas, pabellones deportivos y salones multiusos, los espacios donde, en condiciones normales, los niños de los pueblos se juntarían a jugar para socializar y estar entretenidos. Jugar en los parques públicos al aire libre también entraña riesgo. Es una situación temporal, pero no se deben de formar grupos bajo ningún concepto, ni de niños ni de adultos.