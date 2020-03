Coronavirus en Zamora: Los mayores piden a sus familias que no regresen al pueblo para evitar contagios

Chany Sebastián

Muchas familias de pueblos de la provincia, especialmente en las comarcas con más tradición de emigración, en el oeste de la provincia, están pidiendo encarecidamente a sus hijos, nietos y abuelos residentes en lugares como Madrid, País Vasco y Cataluña que suspendan las visitas habituales de los fines de semana y de vacaciones a los pueblos durante la Semana Santa. Quieren "evitar riesgos innecesarios con el traslado de residentes de zonas con enfermos de coronavirus a una área rural donde la mayor parte de la población somos de la tercera edad y por lo tanto una comunidad de alto riesgo. Mejor prevenir que curar".

En algunos municipios como ya se notaba la llegada de multitud de coches de familias zamoranas emigrades en Madrid. Las gasolineras más transitadas, como las de Villalpando junto a la autovía A-6, fueron de las primeras en notar la situación, ante la cual las autoridades municipales ruegan encarecidamente que los desplazados al menos guarden la cuarentena en sus casas y eviten los bares, comercios y el contacto con cualquier persona más allá de las imprescindibles.

La zona de Tierra de Campos no era la única que notaba esta llegada de zamoranos emigrantes. EN Aliste tradicionalmente hay dos fechas que marcan el éxodo rural hacia las grandes ciudades y el regreso al año siguiente. Tras la fiesta de "los Santos" del , de noviembre muchos jubilados, tras rendir culto a sus antepasados en los camposantos, regresan a las ciudades donde desarrollaron su vida laboral y mantienen vivienda para pasar el otoño y invierno. El final del invierno marca el regreso de nuevo al pueblos, de cientos de emigrados durante el otoño e invierno, para labrar los huertos donde cultivar sus patatas, pimientos, tomates, lechugas y cebollas y pasar en su tierra de origen, la primavera y el verano.

Este año se ha notado un adelanto de dos semanas en el regreso, dándose la coincidencia que en muchos casos se trata de gente que habitualmente visita poco sus pueblos de origen y ellos mismos reconocen que vienen "huyendo del coronavirus" algo que en algunos pueblos ha creado cierto recelo.

En la tarde del jueves comenzaba circular un "comunicado" por las redes sociales que rápidamente se convertía en viral en la zona: "Ir a pasar la cuarentena al pueblo es insolidario e irresponsable. Seguid las recomendaciones de los sanitarios y quedaos en casa, que solo os acordáis de la España Vaciada cuando truena. Covid 19".

Facebook y WhatsApp se convirtieron en el vehículo de transmisión donde miles de usurarios, tanto residentes como emigrantes, jóvenes y mayores, no solo lo compartían y apoyaban, sino que animaban a familiares y amigos a seguir sus indicaciones conscientes del riesgo real existente.

Familias que residen en lugares tan dispares como Suiza, Alemania, Barcelona, Madrid, Vitoria, Bilbao, Valencia o Valladolid han suspendido su vacaciones en el pueblo y así lo reconoce un emigrante: "Vivimos en la ciudad soñando día a día con volver al pueblo a ver a los padres y abuelos, nos encanta regresar en navidad, Semana Santa y verano, pero somos realistas y conscientes del problema, vivimos y trabajamos en grandes ciudades y aunque solo sea por precaución nos quedamos en la ciudad, no podemos correr el riesgo, aunque sea muy remoto, de llevar el coronavirus a nuestros pueblos, familiares y amigos".

El "efecto coronavirus" está causando mucho temor entre los alistanos, tabareses y albarinos y muy en particular entre los jubilados: "Se está notando hasta en los consultorios médicos, hay mucho miedo al contagio y si no estamos muy malos ni nos atrevemos a ir, está viniendo mucha gene de fuera, algunos no salen de casa y se ha desatado el miedo. Como se va a un toser ya nadie se arrima a él. Antes por las tardes nos juntábamos y salíamos en grupos a pasear, ahora nos cruzamos por la calle y parece que llevásemos sin hablarnos toda la vida. A estas edades el que no sufrimos achaques de una cosa los sufrimos de otra y claro que tenemos miedo y mucho".

El miedo al desabastecimiento está llevando a muchos a retirar medicamentos "por si acaso" y también en las tiendas se han incrementado las comparas de alimentos como aceite, arroz, leche y productos de aseo.

La Zona Básica de Salud de Aliste, que integra un área de 12 municipios, con 62 núcleos de población, cuenta en la actualidad con un total 4.635 TIS (Tarjetas Individuales Sanitarias) de las cuales 2.225 son personas de la tercera edad. En total 1.321 personas tienen más de 76 años y entre ellas hay una gran mayoría de octogenarios y nonagenarios e incluso personas que superan la barrera de los cien años.

La población infantil se sitúa en sólo 170 beneficiarios del sistema de sanidad pública hasta los catorce años de edad. Desde los 15 a los 65 años se contabilizan un total de 2.240, de los cuales un gran número cuentan con la jubilación anticipada por estar sin trabajo o enfermedad. Se dan casos muy preocupantes como el del municipio de Figueruela de Arriba (Flechas, Riomanzanas, Moldones, Gallegos del Campo, Villarino Manzanas y Figueruela de Abajo) donde con solo 332 habitantes (175 mujeres y 175 hombres) hay 224 personas de la tercera edad y de ellas 112 superan los ochenta años.

Una situación similar se vive en el vecino municipio de Viñas (San Blas, Vega de Nuez y San Blas) donde los 180 habitantes hay 103 jubilados, de los cuales 40 superan los 85 años. En el Ayuntamiento de Mahíde (San Pedro de las Herrerías, Boya, Pobladura y Las Torres) de 336 empadronados 188 son octogenarios y nonagenarios.

La carretera Nacional 122 se ha convertido en uno de los principales "temores fundados" a la propagación del coronavirus en Aliste y por este motivo tanto vecinos como autoridades piden que el Estado (Gobierno de Pedro Sánchez) y la Junta de Castilla y León (presidida por Fernández Mañueco) prohíban con carácter de máxima urgencia el tránsito incontrolado de las ambulancias del Concelho de Miranda do Douro que habitualmente utilizan esta vía para acudir o regresar de los centros hospitalarios de Braganza (muy controlados). Entran por Constantim y Moveros y cruzan por Ceadea, Arcillera, Vivinera, Alcañices, Sejas y Trabazos para volver a entrar a Portugal por San Martín del Pedroso y Quintanilha.

España y Portugal tiene tomada la decisión oficial de la suspensión temporal de todos los controles de camiones, que utilizan palets de madera, que se realizan en la variante de Quintanilha (Tras Os Montes) y San Martín del Pedroso (Aliste), con vistas a proteger a los efectivos que los realizan: Guardia Civil de Tráfico, Agentes de Medio Ambiente de la Junta d Castilla y León, Seprona y el Sepan portugués.

Las farmacias alistanas ya ha colocado mamparas de protección que aislan y evitan el contacto físico entre el farmacéutico y los usuarios. Aliste tiene ya su primer infectado por coronavirus: se trata de un octogenario y emigrante que tras desarrollar su vida laboral en el extranjero, reside en el País Vasco, donde evoluciona favorablemente. No obstante toda la familia esta en cuarentena. Amante de sus orígenes el alistanos suele viajar al pueblo pero no lo ha hecho desde hace ya muchos meses. El contagio, todo apunta a ello, se habría producido, en un centro hospitalario. Ayer en la comarca de Aliste había varias personas en cuarentena, unas voluntariamente y otras obligadas a la espera de realizarse los análisis.