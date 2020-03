La Plataforma 102 denuncia deficiencias en la obra de la carretera de Porto

Los representantes de la Plataforma 102 presentaron una queja y la preocupación vecinal por las obras de la carretera ZA 102, sin finalizar, y con algunas deficiencias detectadas por los usuarios de la vía vecinos de los municipios de Porto y Pías. El escrito fue remitido el 16 de febrero a la Junta. En la obra está ejecutado el 80% del presupuesto y falta la señalización, la barrera de seguridad y los tramex (rejillas para drenaje) en los pozos. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha recogido algunas deficiencias para su modificación.

El colectivo señala que en el periodo invernal es cuando se aprecia más la inseguridad al circular por esta vía. En la queja se hace constan que en algunos puntos, la ejecución del revestimiento de las cunetas es tan plano que el cauce del agua que recoge se desborda hacia la calzada, lo que provoca la formación de placas de hielo aumentando su peligrosidad.

En la travesía, a su paso por Porto "las cuentas meten el agua a dos garajes, algo que antes de empezar las obras no pasaba". A mayores, y aunque no figura en la queja por escrito no se han ejecutado las áreas de apartadero como estaba contemplado para permitir el cruce de dos vehículos en las zonas más conflictivas, extremo que también corroboraban desde la Plataforma 102.

Desde el colectivo vecinal solicitan a la Junta "la correcta terminación de las obras de la ZA-102 para garantizar unas condiciones mínimas de vialidad y seguridad". Como el proyecto no contempla la ampliación del ancho de la vía, se ha solicitado el revestimiento de todas las cunetas "sobre todo en algunas zonas muy peligrosas por la estrechez de la vía". Lo que permite más margen de maniobra "al encontrarse dos vehículos y en zonas donde el desnivel hacia la zona de los embalses está muy próxima al final de la señalización".

Por las características orográficas y climatológicas del territorio "casi cada invierno se producen desprendimientos de piedras y ramas" que caen sobre la carretera sin que se retiren "en ocasiones están días sin limpiar o retirar".

El clima, en esta zona de la Alta Sanabria "propicia que sea necesario un mantenimiento contra las heladas, desbroces de maleza después de la época de floración, que brota en taludes y arcenes, que afecta a todo el trazado". Reclaman la limpieza de arcenes y la eliminación de desprendimientos y los posibles baches que afloren con el tiempo. Piden que estos factores se tengan en cuenta antes de finalizar por completo las obras "para evitar así futuros percances y peligros y poder garantizar una mínima seguridad al circular.

La Consejería en su contestación reconoce que se ha dado poca pendiente a las cunetas para que fueran pisables por los vehículos y ganar anchura. En algunos puntos, como reconoce la Administración, el agua salta la carretera y en invierno provoca la formación de placas de hielo. El problema está localizado entre los puntos 21 y 25, cuyo trazado está orientado al norte, zonas de umbría sin luz solar. Acotado el problema, "se van a picar algunas cunetas y se volverán a hormigonar con más pendiente. De forma complementaria se efectuarán obras de drenaje más para cortar el desarrollo de cunetas que recorren 200 y 300 metros sin ninguna evacuación de agua.

En cuanto a los problemas en los dos garajes de Porto la Dirección de Obra hablará con los propietarios, no obstante en las cunetas "se han dejado a la cota en la que estaban". El trabajo consistió en la retirada de maleza, tierra vegetal y acumulaciones de materiales y su sustitución por hormigón.

Sobre las garantías de seguridad "no es necesario solicitarlo, es la exigencia principal de la carretera, una vez finalizada la obra". Al igual que no está contemplada la ampliación de la carretera, el proyecto no contempla el revestimiento de la totalidad de las cunetas "no obstante, se ejecutará todo el revestimiento posible".

En cuanto al mantenimiento de la vía, dada su ubicación y las condiciones climáticas y geológicas "una vez finalizadas las obras, la carretera se seguirá conservando, garantizando unas correctas condiciones de vialidad y seguridad".