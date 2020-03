Muelas aprueba en pleno la conversión en autovía de la N-122 con abstención del PSOE

El Ayuntamiento de Muelas del Pan (Ricobayo de Alba, Cerezal de Aliste y Villaflor) se convertía ayer en el primero de la comarca en aprobar en pleno la iniciativa de reconversión en autovía de la carretera Nacional 122. La propuesta contó con el apoyo de los cuatro ediles del Equipo de Gobierno del PP, Luis Alberto Miguel (alcalde), José Manuel Martínez (edil de Muelas del Pan), Mario Carbajo (Cerezal de Aliste) y Andrés Barroso (Ricobayo de Alba). Se abstuvieron los tres concejales de la oposición del PSOE: Ignacio Rodrigo, Ángel Rapado y Benjamín Lorenzo.

Los acuerdos de pleno son una propuesta oficial de la Plataforma de Municipios Pro-Autovía constituida en Alcañices que busca un consenso entre la sociedad e instituciones zamoranas para tramitar y conseguir ante el Ministerio de Fomento el desdoblamiento del Itinerario Europeo 82 desde Zamora capital hasta la frontera con Portugal.

Se trata de una de las carreteras más peligrosas y con más mortalidad de la provincia de Zamora y muestra de ello es que desde agosto a marzo ya se han producido cuatro fallecidos en ella y todos alistanos: dos vecinos de Alcañices, uno de Pobladura y otro de Gallegos del Río. Seguirán la estela de Muelas del Pan los restantes 30 ayuntamiento de la comarca natural y otros del resto de la provincia, muy en particular aquellos por donde cruza la Nacional 122: San Pedro de la Nave Almendra, Villalcampo, Fonfría, Pino del Oro, Samir de los Caños, Alcañices, Rábano de Aliste y Trabazos.

El término de Mulas del Pan es cruzado por la Nacional 122 y a lo largo de los últimos años lidera el número de accidentes con víctimas mortales, el último el pasado mes de octubre del año 2019 cuando fallecía en el entorno de la variante sobre el embalse de Ricobayo (Río Esla) en un siniestro un joven de Gallegos del Río.

La Plataforma de Municipios Poro-Autovía celebró ya una reunión en Alcañices con los parlamentarios y senadores de la provincia de Zamora a la que asistieron todos los del PP y VOX y ninguno del PSOE. Próximamente se celebrará una reunión con los presidentes de las Cámaras Municipales de los concelhos portugueses fronterizos de Miranda do Douro, Braganza y Vimioso.

Los ediles del PSOE, aunque lo habían anunciado, no presentaron su enmienda a la propuesta de la Nacional 122 para pedir que la "Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Muelas del Pan que se exijan así mismo lo que no cumplen y reclaman a los demás".

Luis Alberto Miguel respondió con datos: "Ayuntamiento de Muelas del Pan, Junta y Diputación han cumplido y están cumpliendo en materia de vías de comunicaciones y muestra de ello son la mejora de las carreteras de Muelas con Villaseco, de Ricobayo de Alba a Villalcampo y el acceso de Villaflor a Villanueva de los Corchos, así como el de Muelas a Almaraz. Este año se completará la mejora de la carretera que va desde la N-122 a Villaflor y seguimos trabajando para conseguir mejorar el camino rural desde Muelas a Almendra". Y términó aconsejando a los socialistas que "puestos a pedir que pidan a los senadores y diputados de su partido que apoyen reconvertir en autovía la 122. Esto no es cuestión de partidos, es una cuestión de Estado, yo siempre la he reivindicado, gobierne el PP o el PSOE. Ahí esta la hemeroteca para verlo".

La Corporación aprobó ayer en pleno, por unanimidad de los ediles del PP y PSOE, solicitar con carácter oficial al Obispado de Zamora la cesión de la ermita campestre del "Cristo de San Esteban" (Cristo Emberronao) con vistas a poder afrontar con carácter de urgencia unas obras de restauración . De no llegar a tiempo pueden condenar a la ruina el templo donde cada Martes de Pascua se ha venido celebrando la romería. Desde el año 2018 se celebra coincidiendo con el Lunes de Pascua.

El grave estado de deterioro de la ermita, que se sitúa dentro del recinto castreño de la Primera Edad del Hierro, a orillas del río Esla, obligó en 2017 a trasladar la imagen del Cristo de San Esteban, donde se veneraba los 365 días del año, a la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, con vistas a "resguardarlo de las malas condiciones que podrían deteriorarlo". El templo no ofrece garantías de seguridad y por ello se cerró al culto y la misa de la romería lleva ya celebrándose varios años en la explanada contigua.

El Cristo de San Esteban cuenta como morada con una ermita sencilla, de piedra, a unos 300 metros de la denominada fuente de "Pilo el Moro" y dentro del recinto castreño de alrededor de 4,5 hectáreas, muy cerca de la acrópolis que habría tenido su ocupación primitiva en la Primera Edad del Hierro. Está compuesta por una sola nave, donde esta la capilla mayor, y una sacristía adosada a su derecha, teniendo contrafuertes en el lado sur. En esa zona fue donde apareció el "Verraco", así como las estelas que hay incrustadas en su paredes. A principios del siglo XVII aparecen las primeras referencias documentales sobre la ermita ya como un gran centro de veneración: se le atribuían milagros al Cristo.

Las deficiencias estructurales se localizan tanto en las paredes como en la cubierta, con lo cual los técnicos dan por hecho que la única solución viable para evitar su ruina y que el edificio acabe en el suelo, es la construcción de un zuncho de hormigón en la parte alta, junto a la cornisa, todo alrededor para evitar que las paredes continúen abriéndose y pueda caerse la ermita. Así mismo habría que cambiar toda la techumbre compuesta por vigas de madera y teja árabe.

El Ayuntamiento ha estado en contacto permanente con el Obispado desde que comenzaron a surgir los problemas de deterioro y la barrera está en que se trata de un edificio de propiedad privada (Diócesis de Zamora) y el Consistorio exige para hacerse cargo de las obras tener la cesión oficial. Los costes de restauración de la ermita, rondaran los 80.000 euros.

Luis Alberto Miguel, alcalde del Ayuntamiento de Muelas del Pan, salía al paso de las denuncias de los concejales y diputado del PSOE (Eduardo Folgado) aclarando que "El Consistorio cumple con la Ley y siempre ha puesto, pone y pondrá a disposición de los concejales y vecinos toda la documentación y acuerdos de los plenos cumpliendo con la normativa vigente. Es algo público que todos pueden consultar sin problemas en la Sede Electrónica".

El alcalde sentenciaba que "puedo asumir y asumo que se discrepe o se critique mi gestión, tanto yo como todo mi equipo de gobierno trabajamos cada día para hacerlo lo mejor posible, en unas cosas acertaremos y en otras no, porque somos humanos. Lo que no voy a permitir es que se me acuse de incumplir la Ley porque no la incumplo. En política, todos, estamos para trabajar, no para hacer demagogia e insto al señor diputado Eduardo Folgado a que deje de mentir y si tan seguro está de lo que denuncia que vaya al juzgado y presente una denuncia. Lo que no se puede es ir a los pueblos a crear polémicas".

En el pleno ordinario el alcalde preguntó uno a uno a los tres ediles socialistas sobre dichas acusaciones. Ignacio Rodrigo daba la callada por respuesta, sin embargo Ángel Rapado y Benjamín Lorenzo, no dudaron en reconocer que no tenían problema alguno para recibir la documentación. De hecho accedieron a ella el pasado miércoles y se desmarcaron del comunicado de prensa enviado a la prensa por el PSOE y diputado Eduardo Folgado, del cual afirmaron desconocer su contenido.