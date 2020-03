Coronavirus en Zamora: Quejas por la falta de respuesta en el teléfono de atención

"Todos nuestros operadores están ocupados, llame más tarde". Es la respuesta que reciben muchas personas llamando al teléfono 900 222 000, habilitado para la atención de casos relacionados con e coronavirus. Y así lo denuncia una persona de Fontanillas de Castro, que lleva desde la mañana de ayer intentando contactar para informar de un caso sospechoso en su nieto, un estudiante de 20 años procedente de Madrid.



El joven ha empezado a toser y ayer acudió al médico en Fontanillas, acompañado de su abuelo. Inmediatamente el médico les proporcionó mascarillas y les mandó para casa mientras el mismo facultativo intentaba comunicar el caso al teléfono del coronavirus en Castilla y León. "Ni el médico ni yo hemos sido capaces de informar sobre este caso porque sala todo el tiempo un contestador automático, donde además se nos advierte de que no llamemos al 112. Entonces, ¿qué hacemos?, estamos desesperados, nos hemos aislado toda la familia en casa. Si no dan a basto con un teléfono que se habiliten más líneas, pero no puede estar un sospechoso en casa sin tener respuesta horas y horas".



La quejas de ciudadanos que intentan contactar con el 900 222 000 se suceden al encontrarse como respuesta con un contestador automático.



La Consejería de Sanidad ya recoge esta circunstancia y hace este llamamiento:





Rogamos a los usuarios que intentan contactar con el teléfono de atención ciudadana sobre el #coronavirus en #SaludCastillaYLeón que, por favor, no mantengan la línea ocupada en espera, ya que complica enormemente la atención telefónica.

¡Muchas gracias por su colaboración! — Salud JCYL (@Salud_JCYL) March 13, 2020