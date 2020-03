Las romerías de La Riberinha, Fátima y La Luz, pendientes del efecto coronavirus

Actividades acuáticas organizadas en la piscina de Miranda do Douro.

La celebración de las tres romerías internacionales más importantes de la frontera hispanolusa: "Virgen de la Luz", entre Moveros y Constantim; "Fátima", entre Villarino Manzanas, y Petisqueira y "La Riberinha", entre Quintanilha y San Martín del Pedroso, están pendientes de la evolución del coronavirus. Ahora mismo se sigue con interés el desarrollo de la expansión del virus, tanto en España como en Portugal.

Las romerías internacionales compartidas sobre suelo internacional hispanoluso, a ambos lados de la Raya, se celebrarían este año el 26 de abril (Virgen de la Luz) y, ya en mayo, el 10 (Virgen de Fátima) y el3 1 (La Riberinha), coincidiendo con el último domingo del mes de las flores.

De la evolución del coronavirus están pendientes las autoridades lusas y también de los romeros por su posible incidencia en celebraciones como "La Luz" (Moveros y Constantim), La Riberinha (Quintanilha y San Martín del Pedroso), donde se concentran cada año miles de personas y cientos de feriantes procedentes de toda la Región Norte de Portugal. Es un festejo que reúne a miles de personas de diferentes lugares de España y Portugal, que comparten misas, rosarios, procesiones, besamanos, comida y mercado.

Caso de celebrarse tanto en la Diócesis de Braganza-Miranda do Douro como en la Diócesis de Zamora sus párrocos ya dan por hecho que adoptarán medidas sobre costumbres como tocar o besar las imágenes, mantos o estandartes de La Luz, La Riberinha y Fátima.

En la comarca de Aliste, la primera romería transfronteriza con participantes españoles y portugueses, pero en suelo solo español, será el "Cristo de Marzo" (San José), en San Vitero, que tradicionalmente tenía lugar cada día 19 y este año se retrasará a 21 para hacerla coincidir en sábado.

Según manifiesta el cura Teo Nieto: "en el Cristo no hay que besar reliquia, pero por lo demás a partir de ahora seguiremos todas las indicaciones del Obispado de Zamora, ante el coronavirus, en prevención de posibles contagios, y las muestras de devoción y afecto hacia las imágenes, besamanos, besapies, veneración de cruces y besos de mantos, se llevarán a cabo con una respetuosa reverencia, evitando el contacto físico".

El Arcipreste de Aliste y Alba Fernando Lorenzo Martín ya ha trasladado a todas las parroquias, de su 8 pueblos, y así se esta haciendo por parte de los mayordomos y de los feligreses, "la conveniencia de retirar el agua bendita de las pilas bautismales que hay en las entradas de las iglesias y de las ermitas".

Una de las costumbres alistanas ha sido durante siglos que, cuando un grupo de feligreses o feligreses entraba en un templo, para evitar colas, la primera en entrar tomaba el agua bendita con su mano derecha y la trasmitía a los demás mediante el contacto físico con la suya. Con el coronavirus la tradición llega a su fin.

La Unidad de Salud Local del Noreste ha comunicado la suspensión de las visitas a pacientes en las Unidades Hospitalarias de Braganza (distrito fronterizo con las comarcas zamoranas de Aliste, Sanabria y Sayago), Macedo do Cavaleiros y Mirandela, para garantizar la protección de las personas hospitalizadas. La suspensión temporal afecta también a las visitas a hogares y prisiones en la Región Norte.

La Cámara Municipal del concelho fronterizo de Miranda do Douro, decretó ayer, –así lo confirmaba su propio presidente Artur Nunes–, el cierre de la piscina climatizada que utilizan conjuntamente, muy en particular durante los fines de semana y en los días festivos, pero también a diario, tanto los mirandeses como los alistanos y sayagues procedentes de pueblos como Alcañices, Moveros, Brandilanes, Villardiegua, Torregamones, Torrefrades, Muga y Bermillo. Usuarios alistanos ya han recibido vía telemática el anuncio del cierre. "Hemos cerrado las piscinas y todos los actos públicos" manifestó Artur Nunes.

Entre los usuarios españoles hay personas de todas las edades desde niños a jubilados, de hecho, se mantienen suscritos convenios con Residencias de la Tercera Edad de España para que los ancianos puedan disfrutar de las instalaciones. A parte del servicio la piscina climatizada de Miranda do Douro cuenta con el incentivo de los precios 11,95 euros mensuales con rebaja de dos para los jubilados, 8,95 los niños y entre 1 y 3 euros la entrada diaria.

El "Despacho" (Bando) de la Cámara Municipal rubricado por Artur Nunes incluye "cancelar todos los eventos del municipio programados para el mes de marzo". Para el día 29 de marzo estaba programada la Exaltación de la Capa de Honras Mirandesa con una Sesión Solemne en la Cámara Municipal, y la misa en la Catedral de Miranda do Douro, con la presencia de los alistanos con la Capa Parda de Honras y Respeto. Además la agrupación folclórica alistana "Manteos y Monteras" sería la encargada de amenizar los recorridos por las calles del casco histórico.

A lo largo de esta semana las Fuerzas de Seguridad del Estado de España y Portugal han detectado que parte del transporte internacional hacia tierras lusas procede de Italia o va hacia Italia a través de Francia.

El pasado lunes la "Variante Internacional del Río Manzanas", en el paraje del "Monte Pedroso", entre San Martín (municipio de Trabazos) y Quintanilha (concelho de Braganza) acogía la parada y control de camiones que mensualmente realizan los dos países con un total de 14 efectivos formando el Equipo de Trabajo: Guardia Civil de Tráfico, Agentes Medioambientales de la Juta de astilla y León, Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), Técnicos de Medio Ambiente, Rurales y Sepna Portugués.

El tráfico internacional de mercancías portuguesas de Europa y hacia Europa se está duplicando y muestra de ellos son los datos oficiales. En los últimos diez años, durante las dos horas que duran los controles fronterizos (de 10 a 12 de la mañana), solían pararse una media entre 30 y 40 camiones. El pasado lunes se pararon 72 vehículos pesados y hubo de dejarse pasar más de una veintena al no poder dar abasto a tal afluencia de trailers.

El tránsito de camiones de transporte internacional hispanoluso es mucho mayor, no obstante hay que tener en cuenta que sólamente se paran aquellos que transportan mercancías utilizando palets de madera, que es lo que realmente se inspecciona para evitar la entrada o salida de plagas o enfermedades que puedan afectar a la flora y a la fauna. No se paran las bañeras de arena, ni trailers que transportan coches, hierros o frigoríficos al no llevar madera en su interior.

El alcalde Figueruela de Arriba. Carlos Pérez, y coordinador de la romería internacional de la Virgen de Fátima, se mostraba ayer cauteloso por la situación. Iremos viendo como avanzan lo acontecimientos y estaremos siempre atentos para cumplir lo que las autoridades sanitarias de ambos países nos indiquen".