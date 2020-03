La cercanía de subestaciones y de tendidos favorece la elección por ahorro de dinero

Los terrenos más propicios para las empresas que buscan un solar donde instalar las plantaciones fotovoltaicas son los que cuentan con subestaciones y redes de distribución cercanas y bien comunicadas porque supone un ahorro de dinero. El tendido de la nueva línea eléctrica construida con motivo del Tren de Alta Velocidad favorece estas conexiones y prácticamente toda la provincia de Zamora es una provincia agraciada por la proliferación de redes eléctricas que parten de sus diversos centros de generación.

"Hoy día se juega con el hecho de que la electricidad no se puede acumular, y es clave verter la generación". Existe una lucha entre grandes energéticas y el resto porque "estamos en un mercado especulativo y las grandes no pueden permitir la entrada en el mercado eléctrico a todo el mundo, porque es algo que está ya al alcance de todos. Lo que hacen es colapsar los puntos de conexión porque los paneles solares han bajado tremendamente de precio y lo que no quieren es que ni particulares ni colectivos inyecten electricidad. Además, las comunidades de vecinos, más pronto que tarde, comenzarán a poner placas porque con el coche eléctrico no queda más remedio. Se ahorran hasta el 45% y en seis años amortizan la instalación".

Hoy, precisamente, la comercializadora EfyDuero mantiene una reunión para tratar sobre la puesta en marcha de "ochenta instalaciones de consumo compartido" en el que entrarán algunos ayuntamiento de la provincia que quieren dar corriente a edificios públicos.