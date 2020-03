La Asociación Española de Apicultores se suma a la manifestación del sector

La Plataforma Etiquetado Claro y la Asociación Española de Apicultores apoyan la manifestación que se ha convocado para hoy en Madrid, frente al Ministerio de Agricultura.

Aunque la protesta la convocan las principales organizaciones agrarias del país, estas dos asociaciones aplauden que se luche por algunas de las reivindicaciones que llevan reclamando desde el año 2012, pero echan en falta "aspectos tan importantes como la regulación inmediata de los agrotóxicos no compatibles ni con los polinizadores, ni con los productos apícolas".

Asimismo, recuerdan que en el pasado algunas organizaciones del sector han intentado boicotear sus manifestaciones y reivindicaciones, "desinformando al decir que nuestras organizaciones estaban en contra de las ayudas al abejaruco y en contra de la trashumancia".

Por todo ello, Etiquetado Claro y la Asociación Española de Apicultores ya participaron el pasado 31 de enero en otra manifestación convocada por las plataformas Stop Velutina y SOS Biodiversidad SOS Abejas, "protesta a la que invitamos a las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias sin obtener ninguna respuesta", señalan.

Por otro lado, Etiquetado Claro y la Asociación Española de Apicultores aclaran que "apoyamos la trashumancia apícola regulada y consensuada" que "garantice la posibilidad de más asentamientos y genere menos conflictos entre apicultores".

En cualquier caso, critican que las organizaciones convocantes no hayan invitado a todas las asociaciones de apicultores de España a que se unan a la manifestación, y que además "se apropien de la representación de toda la apicultura española", y señalan que el 75% de los apicultores y el 45% de las colmenas están vinculadas a las asociaciones, no a las organizaciones agrarias ni a las cooperativas. No obstante, anuncian que estarán en la manifestación junto a OPAS y cooperativas luchando por el sector.