Oposición vecinal a la cesión de terrenos al parque solar de Terroso y San Miguel

La mesa de contratación de Cobreros se reúne hoy a partir de las 12 para abrir las propuestas a la subasta de más de 149 hectáreas para instalar un parque solar, en medio de la polémica y rechazo de los vecinos y ganaderos de los cuatro pueblos afectados: San Miguel, Santa Colomba, San Martín de Terroso y Terroso.

Los vecinos de San Miguel de Lomba presentaron también un recurso de reposición del parque fotovoltaico, a lo que hay que sumar otro escrito encabezado por el exconcejal Manuel Vidal y Pedro Fernández como concejal del grupo Popular, para que se dé información de la empresa "Iber Sostenibilidad y Desarrollo" que solicitó la cesión de terrenos para la planta fotovoltaica.

Uno de los ganaderos de San Miguel afectados, Ignacio Núñez, presentó en nombre de todos los vecinos –menos del representante de alcaldía en el pueblo- un escrito de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de 5 de febrero, de aprobación del pliego para la cesión de una veintena de parcelas, y contra el propio pliego de prescripciones técnicas. El recurso se hace extensivo a la convocatoria de la licitación para adjudicar el suelo.

En las alegaciones señalan los vecinos "el falseamiento inicial que se hace sobre la naturaleza de los terrenos objeto de cesión". En este caso, las parcelas tienen la consideración de comunales que, siendo de dominio público, su aprovechamiento corresponde al común de vecinos". Se elude "deliberadamente" esta condición de bienes comunales "con el fin de apartarse del procedimiento legalmente establecido".

La pretensión es "no someter a concesión a la decisión del Pleno Municipal" competente, y no la Junta Local, para esta adjudicación. Los vecinos de los cuatro pueblos, en el caso de ser citados a declarar ante cualquier instancia corroborarán que no han sido desafectados anteriormente ni en su naturaleza no en su destino, que tradicionalmente ha sido la ganadería durante siglos. De acuerdo a su regulación cualquier concesión será nula por no respetar las formalidades legales, ni se ha sometido a información pública el proyecto objeto de concesión en estos terrenos. La Junta de Gobierno ha omitido la información a vecinos de los pueblos y a los ganaderos, ya que el parque fotovoltaico suprime los actuales aprovechamientos ganaderos. No se menciona el reparto del canon anual correspondiente a los cuatro pueblos afectados, ni se concreta el periodo de concesión circunscrito "a la vida útil" de la instalación.

La ocupación de los terrenos pone en riesgo la continuidad de las explotaciones ganaderas, tres en San Miguel, y las familias que directamente dependen de ellas que en uno de los casos tiene dos trabajadores desde hace 35 años.

Manuel Vidal y Pedro Fernández por su parte han reclamado información sobre la empresa "para conocer el grado de implicación de esa mercantil en la intermediación, creación y explotación del parque". Entre la documentación solicitada se incluyen los escritos o solicitudes presentados por la empresa, el expediente administrativo sobre el parque fotovoltaico, las actas de las Juntas de Gobierno correspondientes y los datos que figuren en el Inventario de Bienes Municipales respecto a los terrenos.