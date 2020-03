El Ayuntamiento de Puebla redactará un Plan de Prevención y Emergencia

El pleno del Ayuntamiento de Puebla aprobó, con el voto del Grupo Socialista a favor y el voto del Grupo Popular en contra, la constitución de la Junta local de Seguridad. Dentro de este punto se trató el Plan de Prevención Antiterrorista en coordinación con la Guardia Civil, la incorporación de la Policía Local al sistema de Violencia de Género (Viogen) y la redacción y puesta en marcha de un plan de seguridad y evacuación para su coordinación con los diferentes efectivos de emergencia. De forma específica se contemplan planes para el Mercado Medieval y la festividad de Las Victorias. En cuanto al plan de Viogen, este año le hubieran correspondido 16.000 euros para las campañas de concienciación en el municipio.

El portavoz del grupo Popular, Gustavo Alonso, abrió las intervenciones alegó que la propuesta del Plan de Prevención y su anexo "están sin firmar" y la memoria "debería estar redactada por el alcalde", además de carecer de "un periodo de vigencia" y que la referencia es de 2015. Señaló que los anejos de Castellanos, Ungilde y Robledo no figuran en este plan. En caso de colapso, con un solo operativo "una baja médica o una gripe, ya estamos colapsados".

El concejal cuestionó la efectividad del Plan: "con un único agente se pretende cubrir las tres vías de evacuación", además de que en caso de "incidencia" tiene que personarse el agente "dejando el puesto libre", afirmó que "creemos que es postureo para salir en los titulares, pero no es efectivo". Señaló otras carencias como las fechas de máxima afluencia o la coordinación con otras policías locales. Para el grupo Popular, el único cuerpo "capacitados y de respuesta más rápida e inmediata" es la Guardia Civil. Respecto al plan Violencia de Género, Gustavo Alonso apuntó "no consta nada" y requiere una especial protección de datos, lo que propició la pregunta de "quién es el delegado de protección de datos". Y en el plan de Seguridad y Emergencias, de agosto, hay "cuestiones que ni se aclaran ni se ponen de manifiesto, ni tenemos capacidad de analizar". Parte de los anexos están declarados confidenciales y no se trataron en sesión pública.

El alcalde, José Fernández Blanco, evidenció la confianza en la Guardia Civil, cuando el Plan de Prevención está redactado por el Cuerpo. El portavoz del PSOE, Manuel Santiago, aclaró que en la Junta de Seguridad Local, lo que propuso la Guardia Civil fue " desarrollar e implementar el plan de prevención antiterrorista" que requiere una aprobación previa del Pleno en base a un borrador. En sucesivas reuniones, según el portavoz socialista, se irá puntualizando y matizando el plan. Como este plan era genérico para Benavente, Toro y Puebla se han añadido algunas peculiaridades de Puebla.

Respecto al plan de Violencia de Género "sí tenemos una serie de convenios" no escritos para colaborar con la Guardia Civil en materia de alojamiento, como concretó Santiago. El Plan de Seguridad y Emergencia hay que aprobarlo en Pleno para que se pueda elaborar, así "estamos en contacto con un técnico" para disponer de él lo antes posible. El alcalde subrayó que para concretar el plan de seguridad con las cuestiones como incluir los anejos hay que contar "con este documento previo que hay que aprobar".

La aprobación de la ordenanza reguladora de tasas y el pliego de condiciones de adjudicación del camping municipal Isla de Puebla generaron otro debate entre los portavoces. La propuesta constó con cinco votos a favor y cuatro en contra.

El representante del PP apuntó deficiencias en el informe como la carencia del estudio económico sobre el camping, la cuenta de explotación de ejercicios anteriores "que nos daría con claridad los datos en los que nos tenemos que basar", ni el reflejo del canon en los costes de explotación, o el estudio de mercado. El PP señaló la confusión respecto a conceptos de la ordenanza porque en unos puntos se habla de tarifa, tasas, precio público. Señaló el retraso en la aprobación de la ordenanza que interfiere en el plazo para adjudicar el camping, prácticamente a fechas de verano. Pidió "darle otro aire" con la ampliación de las parcelas (44) que rotan que son 10, y que "solucionaría en parte" el problema de autocaravanas al otro lado del río. Además de mejorar los servicios para estos usuarios, ampliando plazas con el consiguiente ahorro en mantenimiento y gastos del camping. Alonso señaló la ausencia de información sobre la anterior ordenanza.

El portavoz del PSOE señaló que había que "actualizar la ordenanza" y recriminó al portavoz popular que "en dos días podías haber pedido". La modificación es mínima y los precios a aprobar son el máximo, pero el concesionario podrá hacer una oferta de rebaja. Sobre las caravanas que estacionan al otro lado del río "tenemos un error de concepto" ya que "es un turismo totalmente diferente" que no necesariamente hacen uso del camping. El Ayuntamiento está a favor de las mejoras o de instalar más "mobil-homes" o cabañas.

En el debate de aprobación del expediente de contratación y el pliego de condiciones del Camping, la oposición señaló contradicciones en la base de licitación de 268.000 euros, la inclusión del IVA en una concesión administrativa que no está gravada o los criterios de ponderación que no aparecen definidos. En la revisión de los precios anuales, se establece la referencia del IPC para la revalorización y, según el portavoz del PP, no es aplicable. La reserva del uso de la piscina municipal "tiene que estar valorada" porque los adjudicatarios del camping no tienen que asumir los gastos por uso municipal. Señaló que la mesa de contratación estaba incompleta.

La Secretaria intervino para puntualizar que dentro de la delegación al alcalde, está la capacidad de corregir algunas anomalías técnicas en la documentación. También aclaró que la mesa de contratación es correcta, al establecerse los miembros mínimos para su composición y que "es legal".