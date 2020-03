Las familias de Villalpando no han cobrado aún la ayuda a la natalidad aprobada en 2018

Las familias que han tenido hijos en Villalpando a lo largo de los últimos años siguen esperando a cobrar la ayuda a la natalidad que el Ayuntamiento de Villalpando aprobó en el mes de enero de 2018. Han pasado más de dos años y nadie ha recibido ningún dinero ni han vuelto a tener noticias sobre esta ayuda.

La ordenanza llegó a pleno a principios de 2018 a instancias del Grupo Municipal Socialista y fue aprobada por unanimidad. En ella se contempla conceder ayudas de 500 euros a todas las familias empadronadas en el municipio que hayan tenido hijos o los hayan adoptado a partir del 1 de enero de 2016. Durante el debate el alcalde, Félix González, se mostró a favor de la medida y llegó a proponer que conceder hasta 1.000 euros por niño, pero la Corporación Municipal finalmente decidió fijar este "cheque-bebé" villalpandino en 500, a conceder en menos de seis meses desde el nacimiento del niño.

Los niños nacidos en 2016 ya van a cumplir cuatro años y la ayuda parecía haber caído en el olvido, hasta ahora. Esta misma semana al menos un padre ha registrado una instancia en el Ayuntamiento de Villalpando en la que solicitan una copia del pleno de enero de 2016 para entregársela al Procurador del Común, a quien ya han solicitado una audiencia para solicitarle que exija al Gobierno Local de la villa terracampina el pago de las ayudas comprometidas. Esta familia asegura que "varios padres que hemos tenido niño o niña estos años hemos preguntado a las administrativas del ayuntamiento y no obtenemos más que disculpas y dilaciones, nadie sabe nada, no hay ni modelo de solicitud", aseveran.

Desde el Gobierno Municipal de Villalpando han explicado a este diario que aún no se ha aplicado la ordenanza porque estaba "pendiente de asignación presupuestaria", algo que se resolverá en los presupuestos de 2020. Sin embargo, no aclaran por qué no existió esa asignación ni en los presupuestos de 2018, que fueron presentados en mayo de ese año, cuatro meses después de la aprobación inicial de la ordenanza, ni en los presupuestos de 2019.

No obstante, el dinero sí se incluirá en los presupuestos de 2020, y el alcalde de Villalpando señala que "es muy curioso que surja esta polémica precisamente ahora, justo una semana después de que se informara en la Comisión de Hacienda y Urbanismo de la asignación de una partida presupuestaria de 6.500 euros para esta ayuda". El Gobierno Local calcula que son unos 13 los niños nacidos a partir de 2016 y que cumplen los requisitos establecidos en la ordenanza.

De acuerdo con esas condiciones, que ya reflejó este diario en 2018, las familias que soliciten la ayuda deben estar empadronadas desde al menos un año antes del nacimiento o adopción del menor, y seguir empadronadas durante los tres años siguientes, o de lo contrario deberían devolver la ayuda.

En cualquier caso, a pesar de este retraso "nadie que cumpla esos requisitos se va a quedar sin cobrar la ayuda", que se seguirá aplicando con carácter retroactivo para todos los niños nacidos a partir de 2016, aunque la vayan a recibir en el 2020.

Una vez que el Ayuntamiento de Villalpando haya aprobado los presupuestos municipales de este año se redactará y publicará la convocatoria de las ayudas, según ha adelantado el Gobierno Municipal a este diario. La convocatoria pública explicará cómo pueden solicitar la ayuda todas las familias que estén interesadas y que cumplan los requisitos descritos. El siguiente paso será la valoración y resolución de las solicitudes, y por último el ingreso de las ayudas de 500 euros a las familias beneficiarias.