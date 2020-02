Los empresarios reclaman beneficios fiscales y ADSL para "llenar" el medio rural

La Asociación de Empresarios de Sayago, junto con la Cámara de Miranda do Douro y empresarios portugueses, abordarán el emprendimiento en el medio rural a lo largo de una doble jornada (viernes y sábado) repartidas entre Miranda y Bermillo. En un deseo de poner las cosas claras y definir las medidas de asentamiento población y de progreso han convocado a todo el sector, a los alcaldes de la zona y a representantes de diferentes administraciones, responsables de la dotación de servicios esenciales.

La Asociación de Empresarios asegura que la dinamización del medio rural "es posible", y considera que "para nosotros es una cuestión de voluntades más que de medios técnicos y físicos", según expresó ayer el presidente de la Asociación Isaac Macías.

"Las cosas se pueden hacer, y el mundo rural se puede sacar para adelante. O tengo los mismos servicios o me haces un beneficio fiscal y me dejas ahorrar para que pueda poner los medios que tú no me das. La zona rural no está acabada y se puede trabajar" expresó Macías, partidario de lanzar "un mensaje positivo".

"El nudo gordiano" de las jornadas, en expresión de Macías, será la mesa redonda que tendrá lugar en la Casas de Cultura "Jesús Santiago Panero" -antigua cárcel- "con la participación de siete emprendedores que hablarán de lo que encontraron, de cómo emprender, cómo están sus empresas y de las dificultades". La Asociación de Empresarios pretende que esta enriquecedora mesa sea una llamada a las instituciones porque demuestran que no hay que ir a Madrid ni a Valladolid y en Sayago se puede emprender y vivir". "Es importante demostrar que se puede emprender, que no hay que amilanarse y se vea que hay gente que lo hace y sale adelante". Estas experiencias darán fe de que" el mundo rural se puede sacar adelante con trabajo, y viene de la mano de las nuevas infraestructuras, ya no digo carreteas, pero necesitamos la gran autopista ADSL".

Reparó Macías en la aplicación de beneficios fiscales, en unas bases imponibles menores en zonas de menos de 5.000 habitantes", con repercusión en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades.

Asimismo aludió a la constitución de un consorcio "para que las parcelas de los polígonos industriales de Bermillo, Miranda, A Guardia e incluso Alcañices se puedan vender al mismo tiempo". "Ha llegado el momento, no de regalar las parcelas, pero en vez de poner un precio facilitar la inversión y el resto dejarlo a los empresarios porque no queremos que nuestras empresas las lleve la Administración".

Otro aspecto de vial importancia tiene que ver con la implantación de la fibra óptica, largamente reclamada. Para los empresarios la Administración debe tener una mayor atención al medio rural. "La Junta, como todas las administraciones territoriales, la hora de hacer los planes de expansión de fibra óptica subvenciona a las operadoras hasta con el 90%. Si no se las pone límites irán donde más tengan (a las ciudades). Si a las operadoras las damos el dinero público que obligue a que un 35% llegue a las zonas blancas y que no digan que no, porque se puede por la Ley de Competencia. Es apostar por el medio rural y o apostar por las grandes urbes con trabajadores en paro cobrando 426 euros" expresó Isaac Macías.