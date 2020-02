El PSOE denuncia la intrusión del alcalde de Trabazos en un Concejo Abierto en Mahíde

El Grupo de Diputados del PSOE ha anunciado que pedirá explicaciones en el Pleno de la institución provincial al vicepresidente tercero y alcalde de Trabazos, Javier Faúndez, tras el incidente que protagonizó el pasado sábado por su intrusión en el Concejo Abierto de Mahíde, su intromisión en los asuntos de debate del municipio y sus descalificaciones al concejal del PSOE, a quien ha trasladado todo su apoyo el Partido Socialista de Zamora, en el ejercicio de sus funciones como oposición en el ayuntamiento alistano.



En transcurso del debate en el Concejo Abierto de Mahíde en la tarde del pasado sábado 22 de febrero se abordó la propuesta de reordenación sanitaria en la comarca de Aliste propuesta por PP y Ciudadanos en la Junta de Castilla y León, defendida por el alcalde Roberto Cisneros, a la cual replicó el concejal portavoz del PSOE, Ángel Carballés, señalando que "el documento presentado inicialmente por los alcaldes del PP en la zona era totalmente distinto a la propuesta definitiva", y que "no podrá llevarse a cabo porque la plantilla son 12 médicos más 4 de área, de los cuales solo hay 10 porque 2 plazas están sin cubrir por traslados más 2 que salen de guardia, a ello hay que añadir tres plazas de médico de área vacantes que no se han cubierto todavía, y porque además tienen periodos de vacaciones y días de asuntos propios y otros motivos de baja laboral, y porque la cita previa telefónica va a ser imposible que funcione ante las deficientes comunicaciones de la zona".



Aseguran desde el PSOE que "sin solicitar la palabra, sin estar invitado a participar en el Concejo Abierto por no ser vecino de Mahíde ni de ninguna de las localidades anejas de Boya, Pobladora de Aliste, Las Torres de Aliste y San Pedro de las Herrerías, y sin conocer si su presencia era como vicepresidente de la Diputación, como alcalde de Trabazos o como experto en Sanidad, Javier Fagúndez respondió en tono grosero e impertinente al concejal del PSOE profiriendo descalificaciones e insultos hacia el portavoz socialista Ángel Carballés como demagogo, indocumentado, mentiroso e ignorante". El concejal socialista requirió el amparo al alcalde de Mahíde, a quien le pidió que no permitiera a Faúndez "entrometerse en elos asuntos del pueblo".



El PSOE ha calificado esta actitud de Javier Faúndez como "muy grave, impresentable e incompatible con los cargos de un mandatario de la Diputación Provincial, que debe ir a los pueblos, cuando se le requiere, a resolver los problemas de los vecinos, no a generar conflictos y tensiones, no a protagonizar incidentes, no a intimidar a los Concejales, no a insultar a los miembros de la Corporación Municipal legítima y democráticamente elegidos".



Desde el PSOE de Zamora califican de "dócil y pusilánime" la actitud del alcalde de Mahíde, Roberto Cisneros, con sus correligionarios del PP "a los que permitió irrumpir en un concejo del que no son miembros y al que no estaban invitados para intentar imponer sus ideas y criterios insultado y descalificando a quienes tienen otra propuesta distinta a la suya en defensa de la sanidad pública en la provincia de Zamora y, de manera específica, en la comarca de Aliste".



El Grupo de Diputados Socialistas reprueba la conducta del vicepresidente de la Diputación y alcalde de Trabazos, Javier Faúndez, porque "no solo no contribuye a resolver los verdaderos problemas de la comarca de Aliste, sino que con su actitud prepotente y hostil solo genera conflictos vecinales y problemas entre los pueblos de la comarca".