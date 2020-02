El socialista Óscar Marzo, nuevo alcalde de Belver con el apoyo de PP y Ahora Decide

Izquierda Unida ha perdido la Alcaldía de Belver de los Montes en una moción de censura apoyada por el PP, el PSOE y uno de los dos concejales de Ahora Decide, que ha colocado al socialista Óscar Marzo Pascual al frente del ayuntamiento.

La Corporación Municipal de Belver está compuesta por dos concejales de IU, que fue la candidatura más votada en las elecciones del año pasado, dos de Ahora Decide –el segundo partido con más sufragios–, dos del PP y uno del PSOE. Tras los comicios se fraguó una coalición entre las dos fuerzas más votadas, IU y Ahora Decide, que permitió ser al alcalde a Francisco Arcos, de Izquierda Unida.

La moción de censura fue registrada la semana pasada por el Grupo Municipal del Partido Popular proponiendo al edil socialista Óscar Marzo como nuevo alcalde, y ayer prosperó con cuatro votos a favor y tres en contra. El concejal de Ahora Decide Antonio Gaspar sumó su voto al PP y el PSOE para sacar adelante la moción, mientras que su compañero de filas, José Pérez, se mantuvo fiel al pacto de gobierno suscrito en junio del año pasado y votó en contra.

Los motivos expuestos en la moción de censura aducen "la ingobernabilidad del Ayuntamiento de Belver de los Montes" a la hora de "gobernar y solicitar las subvenciones en plazo", y proponía crear "un equipo de gobierno que tenga ganas de poner soluciones a tiempo y trabajar para el pueblo".

La sesión fue seguida por un buen número de vecinos desde el público y por varios cargos provinciales de Izquierda Unida, entre ellos varios de sus diputados, que quisieron arropar a su alcalde Francisco Arcos y a su otra concejala, María Gabina Bermejo, para expresar su rechazo a una moción que consideraban "injusta", ya que "proclama alcalde al representante del partido que obtuvo menos votos en las últimas elecciones". El nuevo regidor, por su parte, estuvo respaldado por el secretario de Organización del PSOE y portavoz socialista en la Diputación, Eduardo Folgado.

Desde Izquierda Unida defendieron el trabajo realizado por sus concejales desde la oposición en el anterior periodo, "siempre a favor del pueblo, de la transparencia, la legalidad y la igualdad de trato a los vecinos", tras lo cual ganaron las últimas elecciones. Anuncian que sus ediles "Paco y Gabina seguirán trabajando en la oposición como lo han hecho hasta ahora", y aseveran que "plantear la moción en términos de crítica a su actuación es completamente injusto, falso e interesado, y sólo puede obedecer a un ansia de poder".

IU ha criticado también la postura de las direcciones provinciales del PSOE y de Ahora Decide, por "avalar llegar a pactos de gobierno con el Partido Popular". Desde Izquierda Unida recuerdan que cuando concejales de su formación han intentado hacer algo así, como sucedió en Casaseca de las Chanas, "rápidamente se procedió a la desautorización pública de la actitud de nuestros concejales y a su inmediata expulsión del Grupo Municipal de IU, actuando desde entonces como concejales no adscritos". A este respecto, desmienten que IU haya pactado con el PP en Palacios del Pan, algo imposible pues los populares ni siquiera tienen representación en ese ayuntamiento.

Por eso, Izquierda Unida califica la decisión de Ahora Decide de "totalmente coherente e inadmisible" al mantener dentro de su grupo municipal a dos concejales que tienen posturas antagónicas: "deberían ser más claros y desautorizar a uno de ellos, evidentemente al que ha roto el pacto de gobierno y ha decidido aliarse con PP y PSOE".

Por último, Izquierda Unida no entiende que el PSOE respalde a Óscar Marzo, su nuevo alcalde, y no haya tomado medidas por las "graves declaraciones" que Marzo hace en sus redes contra Pablo Iglesias, el actual vicepresidente del Gobierno de España que preside el propio líder del PSOE en coalición con Unidas Podemos. El 9 de enero Óscar Marzo escribía en Facebook sobre el vicepresidente: "A este era mejor ponerle una soga con una lazada echa (sic) y ya elige el (sic)". Desde IU entienden que estas "son actitudes y declaraciones que están absolutamente fuera de lugar y no se deberían permitir en el seno de un partido que se entiende como progresista y democrático".

Tras la moción de censura de ayer, IU pierde la única Alcaldía que tenía en la provincia aparte de la de Zamora capital.